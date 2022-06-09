Пермские власти раскрыли детали фестиваля в День города

Лучшие повара откроют свои секреты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми во время празднования Дня города на площади перед заксобранием повара будут соревноваться в приготовлении свиной шеи на открытом огне. Там пройдет конкурс барбекю «Прикамский мангал» в рамках ярмарки «59 блюд».

«Жюри конкурса возглавит президент ассоциации кулинаров Прикамья Лариса Плакхина. Кроме свиной шеи, конкурсанты должны будут представить на суд жюри гарниры и напиток с мангала», — сообщили в региональном Минпромторге. Участие в соревнованиях примут как обычные повара, так и победители чемпионата BBQ мирового уровня, который недавно проходил в Екатеринбурге.

Это шеф-повара ресторанов «Турист», гостиничного комплекса «АМАКС» и семейных кафе «Мамуля» и «Тюльпан». Также профессионалы поделятся с гостями праздника своими кулинарными секретами. Мероприятие пройдет в воскресенье, 12 июня, с 12:00 до 17:00 на площади перед Законодательным собранием Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках фестиваля барбекю, пермские повара будут готовить на «царь-сковородке», которую изготовили на ПАО «Мотовилихинские заводы». На ней приготовят 2,5 тысячи порции каши с курицей, который угостят всех желающих.