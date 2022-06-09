В суд ушло дело магнитогорца, напавшего с ножом на инспектора ДПС. Видео

10 июня 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Нож попал в нагрудный жетон инспектора ДПС, тем самым сохранив ему жизнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинский областной суд передали дело жителя Магнитогорска, который в ноябре 2021 года напал с ножом на сотрудника ДПС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Также появилось видео нападения на сотрудника. На видео мужчину усаживают в патрульный автомобиль, и везут на медицинское освидетельствование для проверки наличия алкоголя в крови. Магнитогорец открывает дверь, пытаясь выйти из машины. Сотрудник, находившийся за рулем, хватает его за руку, но мужчина достает нож и начинает наносить удары по телу сотрудника. Второму сотруднику удалось обездвижить нападавшего с заднего сидения. После ЧП нападавший был доставлен в ИВС. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. За ходом расследования следила прокуратура Орджоникидзевского района. В результате заместителем прокурора Челябинской области утверждено обвинительное заключение. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинский областной суд передали дело жителя Магнитогорска, который в ноябре 2021 года напал с ножом на сотрудника ДПС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Также появилось видео нападения на сотрудника. На видео мужчину усаживают в патрульный автомобиль, и везут на медицинское освидетельствование для проверки наличия алкоголя в крови. Магнитогорец открывает дверь, пытаясь выйти из машины. Сотрудник, находившийся за рулем, хватает его за руку, но мужчина достает нож и начинает наносить удары по телу сотрудника. Второму сотруднику удалось обездвижить нападавшего с заднего сидения. После ЧП нападавший был доставлен в ИВС. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. За ходом расследования следила прокуратура Орджоникидзевского района. В результате заместителем прокурора Челябинской области утверждено обвинительное заключение.