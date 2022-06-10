Скандал в многодетной свердловской семье показали в шоу на НТВ

10 июня 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Бывшие супруги и их дети сдали тест на ДНК Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Многодетная семья из Алапаевска (Свердловская область) стала участником ток-шоу «ДНК» на канале НТВ. Екатерина Мартьянова намерена забрать троих племянников у их матери и выяснить кто является их биологическим отцом. Итоги тестов на родство шокировали всех участников конфликта. «У Алексея (брат Екатерины Мартьяновой — прим.ред.) и Ольги из Алапаевска родилось семеро детей. Старшие четверо были рождены до брака, а трое — после заключения официального брака. Я решила забрать детей у бывшей невестки из-за ее аморального образа жизни», — говорит Екатерина. По словам Екатерины, между сожительством и официальным браком бывшие супруги то сходились, то расходились. В один из таких моментов в семье произошел инцидент, после которого бывшую невестку Ольгу лишили материнских прав, а детей отдали в приемную семью. «Ольгу лишили родительских прав на четверых старших детей. Она оставила детей со своим братом и ушла на гулянки-пьянки. В доме топили печь, но по какой-то причине закрыли трубу, что спровоцировало пожар. Дети чуть не задохнулись. Органы опеки сочли, что с такой мамой детям находится опасно, и забрали у нее их», — рассказывает золовка Мартьянова. Однако мама детей Ольга не согласна с таким решением опеки, считая, что это была неосторожность, а не намеренное причинение вреда детям. «Я обращалась дважды в суд, чтобы попробовать вернуть детей. Мне там отказали. Тогда мне сказали, что детям хорошо в новой семье, и они уже называют усыновительницу мамой», — посетовала Ольга. Алексей и Ольга знакомы давно, но официальный брак заключили на момент, когда у них уже было четверо детей. В какой-то момент супруги поругались и разошлись. Спустя время Алексей и Ольга сошлись и расписались в загсе. В браке у них родилось еще трое детей. «В совместной жизни бывало всякое: то сходились, то расходились. Но в последнее время наши отношение сошли на нет. Начались взаимные обвинения и измены. А позже Ольга встретила другого мужчину. Тогда она и решила развестись. Процедуру ДНК инициировала моя сестра Екатерина. Да и у меня со временем появились сомнения насчет того, прихожусь ли я отцом всем детям», — говорит Алексей. В конце программы все участники сдали свои биоматериалы на исследование. Тест ДНК определил, что только один из троих детей рожден от Алексея. Дальнейшее разрешение конфликта экс-супруги будут решать в судебном порядке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Многодетная семья из Алапаевска (Свердловская область) стала участником ток-шоу «ДНК» на канале НТВ. Екатерина Мартьянова намерена забрать троих племянников у их матери и выяснить кто является их биологическим отцом. Итоги тестов на родство шокировали всех участников конфликта. «У Алексея (брат Екатерины Мартьяновой — прим.ред.) и Ольги из Алапаевска родилось семеро детей. Старшие четверо были рождены до брака, а трое — после заключения официального брака. Я решила забрать детей у бывшей невестки из-за ее аморального образа жизни», — говорит Екатерина. По словам Екатерины, между сожительством и официальным браком бывшие супруги то сходились, то расходились. В один из таких моментов в семье произошел инцидент, после которого бывшую невестку Ольгу лишили материнских прав, а детей отдали в приемную семью. «Ольгу лишили родительских прав на четверых старших детей. Она оставила детей со своим братом и ушла на гулянки-пьянки. В доме топили печь, но по какой-то причине закрыли трубу, что спровоцировало пожар. Дети чуть не задохнулись. Органы опеки сочли, что с такой мамой детям находится опасно, и забрали у нее их», — рассказывает золовка Мартьянова. Однако мама детей Ольга не согласна с таким решением опеки, считая, что это была неосторожность, а не намеренное причинение вреда детям. «Я обращалась дважды в суд, чтобы попробовать вернуть детей. Мне там отказали. Тогда мне сказали, что детям хорошо в новой семье, и они уже называют усыновительницу мамой», — посетовала Ольга. Алексей и Ольга знакомы давно, но официальный брак заключили на момент, когда у них уже было четверо детей. В какой-то момент супруги поругались и разошлись. Спустя время Алексей и Ольга сошлись и расписались в загсе. В браке у них родилось еще трое детей. «В совместной жизни бывало всякое: то сходились, то расходились. Но в последнее время наши отношение сошли на нет. Начались взаимные обвинения и измены. А позже Ольга встретила другого мужчину. Тогда она и решила развестись. Процедуру ДНК инициировала моя сестра Екатерина. Да и у меня со временем появились сомнения насчет того, прихожусь ли я отцом всем детям», — говорит Алексей. В конце программы все участники сдали свои биоматериалы на исследование. Тест ДНК определил, что только один из троих детей рожден от Алексея. Дальнейшее разрешение конфликта экс-супруги будут решать в судебном порядке.