В Екатеринбурге в честь Дня России впервые спели жестами. Видео, фото

12 июня 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

В Историческом сквере Екатеринбурга проходит праздничный концерт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Историческом сквере Екатеринбурга прошла масштабная акция «Хором славим Россию». Тысячи екатеринбуржцев спели популярные песни, впервые гимн России исполнили в Екатеринбурге и на жестовом языке. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Хор объединил коллективы детских школ искусств, вузов, центров культуры Екатеринбурга. Впервые гимн России исполнен в Екатеринбурге и на жестовом языке — участниками акции стали слабослышащие ребята. Присоединиться к сводному хору мог каждый желающий. В программе — популярные детские песни, композиции о России и Екатеринбурге, известные произведения советских и современных авторов в специальных», — говорится в сообщении ведомства. После выступления хора екатеринбуржцы взялись за руки и устроили хоровод. Также на импровизированной сцене выступили танцор в костюме медведя и другие артисты. Празднование Дня России растянется до вечера. В 18:30 на главную площадь Екатеринбурга выйдут артисты филармонии с трехчасовым концертом. Праздничный концерт также состоялся и на Уралмаше. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Историческом сквере Екатеринбурга прошла масштабная акция «Хором славим Россию». Тысячи екатеринбуржцев спели популярные песни, впервые гимн России исполнили в Екатеринбурге и на жестовом языке. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Хор объединил коллективы детских школ искусств, вузов, центров культуры Екатеринбурга. Впервые гимн России исполнен в Екатеринбурге и на жестовом языке — участниками акции стали слабослышащие ребята. Присоединиться к сводному хору мог каждый желающий. В программе — популярные детские песни, композиции о России и Екатеринбурге, известные произведения советских и современных авторов в специальных», — говорится в сообщении ведомства. После выступления хора екатеринбуржцы взялись за руки и устроили хоровод. Также на импровизированной сцене выступили танцор в костюме медведя и другие артисты. Празднование Дня России растянется до вечера. В 18:30 на главную площадь Екатеринбурга выйдут артисты филармонии с трехчасовым концертом. Праздничный концерт также состоялся и на Уралмаше.