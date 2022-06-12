Военные РФ проводят спецоперацию с 24 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Мелитополе 12 июня произошел взрыв, в результате пострадали несколько человек. Запорожское МВД обвинило в произошедшем лиц, действующих в интересах Киева. Также взрыв случился в Бердянске, а омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уверила, что матери украинских военнопленных просят не возвращать их в Украину. URA.RU рассказывает о главных событиях дня, связанных со спецоперации ВС РФ.
- В Мелитополе произошел теракт. По уверениям замглавы главы МВД по Запорожской области Алексея Селиванова, за этим стоят проукраинские формирования.
- Взрыв также случился в Бердянске. О нем сообщил Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По данным СМИ, взрыв случился из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции.
- Матери украинских военных, попавших в плен, просят не передавать их Украине, заверила омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, матери военных опасаются, что их детей «заново отправят на фронт или подвергнут репрессиям».
- ВС РФ уничтожили склад западного оружия в Тернопольской области Украины, сообщило российское Минобороны. На складе хранили противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы.
- Три взрыва произошло на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. Сам нефтепровод не пострадал, а виновники произошедшего не определены.
- Киеву нужно получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
- Россия установит полный контроль над ЛНР в течение нескольких недель, заявили в Пентагоне. По данным военных США, это создаст новую линию фронта.
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