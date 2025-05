Последний залп войны: что было за день до Великой Победы

В Карлсхорсте 8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции Германии

08 мая 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

Маршал СССР Георгий Жуков во время подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии Фото: официальный сайт «Военный альбом» новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы 8 мая 1945 года вошел в историю как дата окончания боевых действий в Европе, но даже в этот день война закончилась не для всех. Пока мир праздновал победу, в Чехословакии и Курляндии продолжались столкновения, а политические противоречия между союзниками вышли на первый план. Освещение событий в СМИ и документах отразило не только триумф человечества в борьбе с нацистами, но и зарождение послевоенных конфликтов. Советские и зарубежные газеты фиксировали как атмосферу народного ликования, так и первые признаки будущих послевоенных конфликтов. В серии материалов URA.RU вспоминает, как проходили последние дни Великой Отечественной войны. Пражская операция: финальный штурм Герои Советского Союза — офицеры 1-й отдельной чехословацкой пехотной бригады Фото: официальный сайт «Военный альбом» К утру 8 мая советские войска Первого Украинского фронта полностью очистили Прагу от немецких частей. Согласно оперативной сводке штаба фронта, эсэсовцы, засевшие в районе Пражского Града, капитулировали только после того, как танки командующего 3-й гвардейской танковой армии генерал-полковника Павла Рыбалко прорвались к центру города. В донесениях упоминалось, что «противник потерял 10 тысяч человек убитыми и 40 тысяч пленными, бросив 200 единиц техники». Однако бои в окрестностях города продолжались вплоть до вечера: отдельные группы вермахта, не получившие приказ о капитуляции, пытались прорваться на запад. Германия окончательно капитулировала: подписание акта в Карлсхорсте Представители германских вооруженных сил после прибытия в аэропорт Темпельхоф в Берлине, откуда их потом доставили в Карлсхорст Фото: официальный сайт «Военный альбом» 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (00:43 9 мая по московскому времени) в берлинском предместье Карлсхорст был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Маршал Георгий Жуков, представлявший СССР, потребовал от генерал-фельдмаршала Кейтеля подтвердить, что приказ о прекращении сопротивления доведен до всех частей. Как отмечалось в протоколе, немецкая делегация «не смогла гарантировать выполнение приказа войсками в Чехословакии» — это объясняло продолжавшиеся бои даже после окончания церемонии. Советская пресса: Сталин — гений победы Советские газеты «Правда» и «Красная звезда» в номерах, посвященных событиям 8 мая, особое внимание уделяли роли СССР как главной движущей силы разгрома Германии. На передовицах отмечалось, что капитуляция была подписана «в логове фашизма», а Сталин назывался «гением победы». На страницах газет публиковались рассказы о героизме советских солдат. «Красная звезда» опубликовала репортаж «Последние залпы Великой Отечественной», где описывался подвиг сержанта Ивана Козлова, закрывшего амбразуру немецкой огневой позиции у моста через Влтаву. Зарубежные СМИ: праздник и паранойя Западные СМИ — американская газета The New York Times и британская TheDaily Telegraph — указывали на новую расстановку сил в Европе. Авторы материалов выражали опасения относительно будущей роли СССР в мире. Двухмиллионная толпа на Таймс-Сквер в Нью-Йорке на праздновании победы над Германией Фото: официальный сайт «Военный альбом» Свежий номер The New York Times вышел с фотографией ликующих толп на Таймс-сквер на главной странице, но в статье «Victory»s Bitter Taste» («Горький вкус победы») журналисты выражали свои опасения относительной будущей расстановки сил в мире. «Советские флаги над Прагой и Берлином означают, что Сталин уже начал новую игру», — писали американские журналисты с тревогой. Авторы The Daily Telegraph также отмечали, что капитуляция в Карлсхорсте — это «символический жест, закрепляющий советский контроль Востока». В свою очередь, французская газета Le Monde акцентировала внимание больше не на политике, а на последствиях войны. Журналисты отмечали: пока Париж праздновал, в Праге хоронили погибших. Однако без обсуждения политических вопросов не обошлось и здесь. В материале «La Victoireetl» Oubli» («Победа и забвение») звучал призыв — не допустить усиления советского контроля. Письма с фронта: стрелял в последний раз Личное восприятие этих событий отражалось в письмах солдат и дневниках мирных жителей. Артиллерист Алексей Петров сообщал жене 8 мая, что стрелял «в последний раз», однако оставалась настороженность — солдаты продолжали проверять подвалы в поисках фанатиков. Пражская учительница Эльза Новак писала в дневнике о том, что советские солдаты раздавали хлеб. Солдаты в письмах от 8 мая передавали праздничную атмосферу завершения войны Фото: официальный сайт «Военный альбом» Иван Былино, солдат из Минска, писал родным в ночь на 9 мая: «В 2 часа 30 минут нас разбудили и сообщили о капитуляции немцев. Объявили праздник. Но спать не хочется», — отмечал он. В письме мужчина передавал атмосферу момента: смесь эйфории и опустошения после долгих лет войны. В письме от 8 мая 1945 года советский солдат Василий также описывал реакцию на известие о капитуляции Германии: «По улицам поздравляли друг друга, плакали... [Праздничные] ракеты озаряли небо темной ночи. Ночь была днем», — сообщал он. Так, 8 мая 1945 года стало не только днем долгожданной капитуляции Германии, но и точкой отсчета новой эпохи, наполненной ожиданиями, тревогами и противоречиями. Под красными флагами освобожденных городов начинал формироваться новый послевоенный порядок — с его надеждами на мир и первыми признаками грядущего разделения Европы на сферы влияния. Даже в момент триумфа было ясно: мир не стал единым. Освобожденные города Восточной Европы, над которыми поднимали красные флаги, превращались в символы будущего железного занавеса. Война ушла в историю, оставив после себя не только руины, но и семена новых конфликтов.

