Медведев дал важный совет Европе

Медведев: европейские политики должны помнить об итогах разгрома Германии
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Медведев назвал европейцев комнатными собачками
Медведев назвал европейцев комнатными собачками Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Европейские политики должны помнить об итогах разгрома нацистской Германии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мы рады видеть друзей, которые присоединяются к нам в праздновании 80-й годовщины сокрушительного поражения нацистской Германии. Это то, что европейские комнатные собачки, помогающие сегодняшним тифозным неонацистским вшам, должны помнить», — подчеркнул Медведев. Об этом он написал на странице в социальной сети Х.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории России начал действовать режим прекращения огня, введенный по указу президента Владимира Путина. Как отмечается в официальном сообщении, перемирие носит гуманитарный характер и устанавливается с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

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Европейские политики должны помнить об итогах разгрома нацистской Германии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мы рады видеть друзей, которые присоединяются к нам в праздновании 80-й годовщины сокрушительного поражения нацистской Германии. Это то, что европейские комнатные собачки, помогающие сегодняшним тифозным неонацистским вшам, должны помнить», — подчеркнул Медведев. Об этом он написал на странице в социальной сети Х. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории России начал действовать режим прекращения огня, введенный по указу президента Владимира Путина. Как отмечается в официальном сообщении, перемирие носит гуманитарный характер и устанавливается с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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