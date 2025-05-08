Европейские политики должны помнить об итогах разгрома нацистской Германии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Мы рады видеть друзей, которые присоединяются к нам в праздновании 80-й годовщины сокрушительного поражения нацистской Германии. Это то, что европейские комнатные собачки, помогающие сегодняшним тифозным неонацистским вшам, должны помнить», — подчеркнул Медведев. Об этом он написал на странице в социальной сети Х.
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории России начал действовать режим прекращения огня, введенный по указу президента Владимира Путина. Как отмечается в официальном сообщении, перемирие носит гуманитарный характер и устанавливается с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
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