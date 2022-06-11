Киев потребовал у Запада 300 ракет для спасения от артиллерии РФ

12 июня 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

Власти Киева потребовали от Запада 300 ракетных систем залпового огня Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев желает получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью на сайте британской газеты The Daily Telegraph. «Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300», — приводит слова Подоляка издание. По его словам, на данный момент приблизительно 90% боевых потерь в составе ВСУ обусловлены работой российской артиллерии, которая значительно превосходит украинскую. Россия 24 февраля начала спецоперацию, основными целями которой являются денацификация и демилитаризация Украины. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. 1 июня администрация американского президента Джо Байдена согласовала передачу на Украину РСЗО, способных атаковать на большое расстояние. Прежде советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил показательной истерикой, если Белый дом откажется предоставлять оружие. Предполагается, что мощность РСЗО позволяет нанести удар по территории России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Киев желает получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью на сайте британской газеты The Daily Telegraph. «Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300», — приводит слова Подоляка издание. По его словам, на данный момент приблизительно 90% боевых потерь в составе ВСУ обусловлены работой российской артиллерии, которая значительно превосходит украинскую. Россия 24 февраля начала спецоперацию, основными целями которой являются денацификация и демилитаризация Украины. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. 1 июня администрация американского президента Джо Байдена согласовала передачу на Украину РСЗО, способных атаковать на большое расстояние. Прежде советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил показательной истерикой, если Белый дом откажется предоставлять оружие. Предполагается, что мощность РСЗО позволяет нанести удар по территории России.