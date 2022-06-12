Москалькова: матери украинских пленных просят РФ не возвращать их

12 июня 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Матери пленных украинцев боятся, что их сыновей снова отправят на фронт Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Матери пленных украинских военных просят не возвращать их на родину. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям», — рассказала Москалькова журналистам, передает РИА «Новости». По ее словам, украинские пленные просили сообщить своим семьям о произошедшем с ними. Их просьбы выполнили, уверила омбудсмен. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является освобождение Донбасса. Пленный боец ВСУ ранее заявил, что украинское командование убивает своих солдат. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, националисты крадут мирных граждан и заставляют их воевать. Кадыров сообщил, что об этом рассказали рядовые пятого батальона территориальной обороны Украины Иван Мазун и Андрей Опришко. Ранее Украина и Россия обменялись пленными, сообщает «Газета Кемерово» со ссылкой на Москалькову. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Матери пленных украинских военных просят не возвращать их на родину. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям», — рассказала Москалькова журналистам, передает РИА «Новости». По ее словам, украинские пленные просили сообщить своим семьям о произошедшем с ними. Их просьбы выполнили, уверила омбудсмен. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является освобождение Донбасса. Пленный боец ВСУ ранее заявил, что украинское командование убивает своих солдат. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, националисты крадут мирных граждан и заставляют их воевать. Кадыров сообщил, что об этом рассказали рядовые пятого батальона территориальной обороны Украины Иван Мазун и Андрей Опришко. Ранее Украина и Россия обменялись пленными, сообщает «Газета Кемерово» со ссылкой на Москалькову.