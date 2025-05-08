В Набережных Челнах сильный пожар в районе завода КАМАЗ

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Очевидцы сообщают о сильном задымлении в Набережных Челнах
Очевидцы сообщают о сильном задымлении в Набережных Челнах Фото:

Жители Набережных Челнов сегодня стали свидетелями сильного задымления, исходящего, предположительно, с территории одного из местных заводов. По предварительной информации, черный дым виден из различных районов города.

«В Набережных Челнах очевидцы сообщают о сильном задымлении, предварительно на территории одного из промышленных предприятий», — пишет telegram-канал «most — Набережные Челны». Пока неясно, что послужило причиной возгорания, и официальные власти пока не предоставили никаких комментариев по этому поводу. Однако местные жители предполагают, что возгорание идет в районе Камского автомобильного завода (КАМАЗ) или одного из смежных цехов.

Ранее крупное задымление уже наблюдалось в Миассе Челябинской области, где загорелся цех нарезки пенопласта на территории завода крупнопанельного домостроения. Тогда площадь пожара составила 300 квадратных метров, пострадавших не было, а возгорание удалось быстро локализовать.

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Жители Набережных Челнов сегодня стали свидетелями сильного задымления, исходящего, предположительно, с территории одного из местных заводов. По предварительной информации, черный дым виден из различных районов города. «В Набережных Челнах очевидцы сообщают о сильном задымлении, предварительно на территории одного из промышленных предприятий», — пишет telegram-канал «most — Набережные Челны». Пока неясно, что послужило причиной возгорания, и официальные власти пока не предоставили никаких комментариев по этому поводу. Однако местные жители предполагают, что возгорание идет в районе Камского автомобильного завода (КАМАЗ) или одного из смежных цехов. Ранее крупное задымление уже наблюдалось в Миассе Челябинской области, где загорелся цех нарезки пенопласта на территории завода крупнопанельного домостроения. Тогда площадь пожара составила 300 квадратных метров, пострадавших не было, а возгорание удалось быстро локализовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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