В Набережных Челнах сильный пожар в районе завода КАМАЗ

Жители Набережных Челнов сегодня стали свидетелями сильного задымления, исходящего, предположительно, с территории одного из местных заводов. По предварительной информации, черный дым виден из различных районов города.
«В Набережных Челнах очевидцы сообщают о сильном задымлении, предварительно на территории одного из промышленных предприятий», — пишет telegram-канал «most — Набережные Челны». Пока неясно, что послужило причиной возгорания, и официальные власти пока не предоставили никаких комментариев по этому поводу. Однако местные жители предполагают, что возгорание идет в районе Камского автомобильного завода (КАМАЗ) или одного из смежных цехов.
Ранее крупное задымление уже наблюдалось в Миассе Челябинской области, где загорелся цех нарезки пенопласта на территории завода крупнопанельного домостроения. Тогда площадь пожара составила 300 квадратных метров, пострадавших не было, а возгорание удалось быстро локализовать.
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