12 июня 2022

Попадание кипятка в реку в Екатеринбурге привело к гибели рыб

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Объезд Александра Высокинского по Октябрьскому району. Екатеринбург, мост, река исеть, цпкио, цпкио имени маяковского
В Екатеринбурге попадание кипятка в реку Исеть привело к гибели рыб Фото:

После прорыва трубы в Екатеринбурге в реку Исеть льется кипяток, из-за чего на сушу выпрыгивают рыбы. Об этом сообщают очевидцы.

«В речку течет кипяток, температура воды в этом месте около 60-ти градусов. Вот там уже рыба валяется, видимо выпрыгнула, сварилась», — рассказал очевидец.

Горячая вода льется в реку возле пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе. По словам очевидцев, попадание кипятка в Исеть привело к гибели рыб. URA.RU направило запрос в Екатеринбургскую теплосетевую компанию.

Ранее агентство сообщало, что из-за образовавшейся свалки в Каменске-Уральском мусор попадает в Исеть. Также URA.RU рассказывало, что во время празднования последнего звонка один из школьников прыгнул в реку на Плотинке.

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После прорыва трубы в Екатеринбурге в реку Исеть льется кипяток, из-за чего на сушу выпрыгивают рыбы. Об этом сообщают очевидцы. «В речку течет кипяток, температура воды в этом месте около 60-ти градусов. Вот там уже рыба валяется, видимо выпрыгнула, сварилась», — рассказал очевидец. Горячая вода льется в реку возле пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе. По словам очевидцев, попадание кипятка в Исеть привело к гибели рыб. URA.RU направило запрос в Екатеринбургскую теплосетевую компанию. Ранее агентство сообщало, что из-за образовавшейся свалки в Каменске-Уральском мусор попадает в Исеть. Также URA.RU рассказывало, что во время празднования последнего звонка один из школьников прыгнул в реку на Плотинке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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