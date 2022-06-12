Попадание кипятка в реку в Екатеринбурге привело к гибели рыб

13 июня 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге попадание кипятка в реку Исеть привело к гибели рыб Фото: Анна Майорова © URA.RU После прорыва трубы в Екатеринбурге в реку Исеть льется кипяток, из-за чего на сушу выпрыгивают рыбы. Об этом сообщают очевидцы. «В речку течет кипяток, температура воды в этом месте около 60-ти градусов. Вот там уже рыба валяется, видимо выпрыгнула, сварилась», — рассказал очевидец. Горячая вода льется в реку возле пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе. По словам очевидцев, попадание кипятка в Исеть привело к гибели рыб. URA.RU направило запрос в Екатеринбургскую теплосетевую компанию. Ранее агентство сообщало, что из-за образовавшейся свалки в Каменске-Уральском мусор попадает в Исеть. Также URA.RU рассказывало, что во время празднования последнего звонка один из школьников прыгнул в реку на Плотинке. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

После прорыва трубы в Екатеринбурге в реку Исеть льется кипяток, из-за чего на сушу выпрыгивают рыбы. Об этом сообщают очевидцы. «В речку течет кипяток, температура воды в этом месте около 60-ти градусов. Вот там уже рыба валяется, видимо выпрыгнула, сварилась», — рассказал очевидец. Горячая вода льется в реку возле пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе. По словам очевидцев, попадание кипятка в Исеть привело к гибели рыб. URA.RU направило запрос в Екатеринбургскую теплосетевую компанию. Ранее агентство сообщало, что из-за образовавшейся свалки в Каменске-Уральском мусор попадает в Исеть. Также URA.RU рассказывало, что во время празднования последнего звонка один из школьников прыгнул в реку на Плотинке.