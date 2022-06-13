Bloomberg: США тайно поощряют покупателей российских удобрений

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, удобрение, селитра аммиачная
Правительство США призывает бизнес покупать больше удобрений из России Фото:
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Правительство США тайно поощряет сельскохозяйственный и судоходный бизнес страны за покупку и перевозку большего количества удобрений из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

«Правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и судоходные компании покупать и перевозить больше российских удобрений, поскольку страхи перед санкциями привели к резкому сокращению поставок, что привело к стремительному росту мировых цен на продовольствие. Эти усилия являются частью сложных и трудных переговоров с участием Организации объединенных наций», — пишет Bloomberg.

США ввели против России жесткие экономические санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого президент США Джо Байден заявил о кризисе в стране, однако обвинил в нем президента России Владимира Путина. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса стали антироссийские санкции. 6 июня Байден ввел на территории США чрезвычайное положение.

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Правительство США тайно поощряет сельскохозяйственный и судоходный бизнес страны за покупку и перевозку большего количества удобрений из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. «Правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и судоходные компании покупать и перевозить больше российских удобрений, поскольку страхи перед санкциями привели к резкому сокращению поставок, что привело к стремительному росту мировых цен на продовольствие. Эти усилия являются частью сложных и трудных переговоров с участием Организации объединенных наций», — пишет Bloomberg. США ввели против России жесткие экономические санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого президент США Джо Байден заявил о кризисе в стране, однако обвинил в нем президента России Владимира Путина. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса стали антироссийские санкции. 6 июня Байден ввел на территории США чрезвычайное положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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