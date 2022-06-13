Bloomberg: США тайно поощряют покупателей российских удобрений

Правительство США призывает бизнес покупать больше удобрений из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство США тайно поощряет сельскохозяйственный и судоходный бизнес страны за покупку и перевозку большего количества удобрений из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

«Правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и судоходные компании покупать и перевозить больше российских удобрений, поскольку страхи перед санкциями привели к резкому сокращению поставок, что привело к стремительному росту мировых цен на продовольствие. Эти усилия являются частью сложных и трудных переговоров с участием Организации объединенных наций», — пишет Bloomberg.

США ввели против России жесткие экономические санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого президент США Джо Байден заявил о кризисе в стране, однако обвинил в нем президента России Владимира Путина. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса стали антироссийские санкции. 6 июня Байден ввел на территории США чрезвычайное положение.