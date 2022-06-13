13 июня 2022

В Челябинске состоится праздник, который не проводили два года

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй-2019. Троицк. Челябинская область, артисты, татары, колорит, национальный, танец, народный ансабль
Сабантуй разрешено проводить как все массовые мероприятия Фото:

В Челябинске состоится татаро-башкирский праздник Сабантуй, который не проводили из-за пандемии короновируса. Об этом URA.RU сообщили в управлении культуры мэрии города.

«В субботу, 25 июня, в Челябинске отметят Сабантуй. Масштабное празднование с ярким национальным колоритом развернется в парке имени Гагарина», — уточнили в управлении.

В программе предусмотрены конкурсы, мастер-классы и спортивные соревнования. Празднование начнется в 12 часов. Аналогичные мероприятия уже начали проводить в городах и районах региона.

К началу июня в регионе были сняты все ограничения, введенные из-за короновируса. Разрешены массовые мероприятия, отменены масочный режим и обязательная вакцинация. Поводом для этого стало снижение числа заболеваний.

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В Челябинске состоится татаро-башкирский праздник Сабантуй, который не проводили из-за пандемии короновируса. Об этом URA.RU сообщили в управлении культуры мэрии города. «В субботу, 25 июня, в Челябинске отметят Сабантуй. Масштабное празднование с ярким национальным колоритом развернется в парке имени Гагарина», — уточнили в управлении. В программе предусмотрены конкурсы, мастер-классы и спортивные соревнования. Празднование начнется в 12 часов. Аналогичные мероприятия уже начали проводить в городах и районах региона. К началу июня в регионе были сняты все ограничения, введенные из-за короновируса. Разрешены массовые мероприятия, отменены масочный режим и обязательная вакцинация. Поводом для этого стало снижение числа заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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