В Челябинске состоится праздник, который не проводили два года

Сабантуй разрешено проводить как все массовые мероприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске состоится татаро-башкирский праздник Сабантуй, который не проводили из-за пандемии короновируса. Об этом URA.RU сообщили в управлении культуры мэрии города.

«В субботу, 25 июня, в Челябинске отметят Сабантуй. Масштабное празднование с ярким национальным колоритом развернется в парке имени Гагарина», — уточнили в управлении.

В программе предусмотрены конкурсы, мастер-классы и спортивные соревнования. Празднование начнется в 12 часов. Аналогичные мероприятия уже начали проводить в городах и районах региона.

К началу июня в регионе были сняты все ограничения, введенные из-за короновируса. Разрешены массовые мероприятия, отменены масочный режим и обязательная вакцинация. Поводом для этого стало снижение числа заболеваний.