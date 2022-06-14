Пермского депутата Госдумы Скриванова пытаются лишить квартиры

Дмитрий Скриванов должен банку почти 5,5 млн рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванов задолжал банку «Открытие» 5,48 млн рублей. Финансовая организация теперь через суд требует выставить на торги его квартиру в центре Перми площадью 154,2 кв. м.

«АО „Банк ‚Финансовая корпорация ‚Открытие‘ требует от действующего депутата Госдумы РФ Дмитрия Скриванова погасить задолженность по кредитному договору в 5,48 млн руб. Истец предлагает обратить взыскание и выставить на торги по начальной цене 8,02 млн руб. предмет залога — квартиру парламентария в центре Перми площадью 154,2 кв. м“, — пишет РБК.

По данным издания, предварительное слушание по делу состоялось 14 июня в Ленинском районном суде Перми. Ни Скриванов, ни его представитель на него не явились. Очередное заседание назначено на 7 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что Скриванов в 2021 году заработал 5,9 млн рублей. Согласно его декларации, квартира в Перми, которую банк требует выставить на торги, у депутата единственная.