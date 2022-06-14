Пермского депутата Госдумы Скриванова пытаются лишить квартиры

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Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, скриванов дмитрий
Дмитрий Скриванов должен банку почти 5,5 млн рублей Фото:

Депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванов задолжал банку «Открытие» 5,48 млн рублей. Финансовая организация теперь через суд требует выставить на торги его квартиру в центре Перми площадью 154,2 кв. м.

«АО „Банк ‚Финансовая корпорация ‚Открытие‘ требует от действующего депутата Госдумы РФ Дмитрия Скриванова погасить задолженность по кредитному договору в 5,48 млн руб. Истец предлагает обратить взыскание и выставить на торги по начальной цене 8,02 млн руб. предмет залога — квартиру парламентария в центре Перми площадью 154,2 кв. м“, — пишет РБК.

По данным издания, предварительное слушание по делу состоялось 14 июня в Ленинском районном суде Перми. Ни Скриванов, ни его представитель на него не явились. Очередное заседание назначено на 7 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что Скриванов в 2021 году заработал 5,9 млн рублей. Согласно его декларации, квартира в Перми, которую банк требует выставить на торги, у депутата единственная.

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Депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванов задолжал банку «Открытие» 5,48 млн рублей. Финансовая организация теперь через суд требует выставить на торги его квартиру в центре Перми площадью 154,2 кв. м. «АО „Банк ‚Финансовая корпорация ‚Открытие‘ требует от действующего депутата Госдумы РФ Дмитрия Скриванова погасить задолженность по кредитному договору в 5,48 млн руб. Истец предлагает обратить взыскание и выставить на торги по начальной цене 8,02 млн руб. предмет залога — квартиру парламентария в центре Перми площадью 154,2 кв. м“, — пишет РБК. По данным издания, предварительное слушание по делу состоялось 14 июня в Ленинском районном суде Перми. Ни Скриванов, ни его представитель на него не явились. Очередное заседание назначено на 7 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что Скриванов в 2021 году заработал 5,9 млн рублей. Согласно его декларации, квартира в Перми, которую банк требует выставить на торги, у депутата единственная.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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