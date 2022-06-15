По мнению Натальи Красновой, сегодня эталонами мужской красоты стали Тимоти Шаламе и Роберт Патинсон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский блогер Наталья Краснова, имевшая миллион подписчиков в заблокированном в России Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией), рассказала об эталоне мужской красоты в 21 веке. По мнению блогера, сейчас в образе мужчины ценится андрогинность — явление, при котором человек проявляет одновременно и женские, и мужские качества.

«В 70-е годы воспевалась андрогинность. В 80-е на авансцену вышли Шварцнеггер и Сталлоне, мужики побежали качаться в спортзалах. С 90-х начался культ супергероев. В нулевых стал воспеваться культ неидеальности. Сейчас опять дело идет к андрогинности», — написала Краснова в своем telegram-канале.

Блогер отметила, что в современных реалиях эталонами мужской красоты стали Тимоти Шаламе и Роберт Патинсон. Подводя итоги, Краснова написала, что можно долго рассуждать на тему, каким должен быть мужчина, и предложила своим подписчикам рассказать про свой идеал сильной половины.

Наталья Краснова получила известность после своего обращения к президенту РФ Владимиру Путину в 2018 году. Во время прямой линии с президентом челябинка спросила у Путина, когда блогинг станет официальной профессией. В ответ глава государства пообещал формализовать профессию.

Скрин: telegram-канал Натальи Красновой