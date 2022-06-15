15 июня 2022

Блогер-миллионник из Челябинска рассказала об эталоне мужчины. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный вечер. Челябинск., татуировка, краснова наталья
По мнению Натальи Красновой, сегодня эталонами мужской красоты стали Тимоти Шаламе и Роберт Патинсон Фото:

Челябинский блогер Наталья Краснова, имевшая миллион подписчиков в заблокированном в России Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией), рассказала об эталоне мужской красоты в 21 веке. По мнению блогера, сейчас в образе мужчины ценится андрогинность — явление, при котором человек проявляет одновременно и женские, и мужские качества.

«В 70-е годы воспевалась андрогинность. В 80-е на авансцену вышли Шварцнеггер и Сталлоне, мужики побежали качаться в спортзалах. С 90-х начался культ супергероев. В нулевых стал воспеваться культ неидеальности. Сейчас опять дело идет к андрогинности», — написала Краснова в своем telegram-канале.

Блогер отметила, что в современных реалиях эталонами мужской красоты стали Тимоти Шаламе и Роберт Патинсон. Подводя итоги, Краснова написала, что можно долго рассуждать на тему, каким должен быть мужчина, и предложила своим подписчикам рассказать про свой идеал сильной половины.

Наталья Краснова получила известность после своего обращения к президенту РФ Владимиру Путину в 2018 году. Во время прямой линии с президентом челябинка спросила у Путина, когда блогинг станет официальной профессией. В ответ глава государства пообещал формализовать профессию.

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Челябинский блогер Наталья Краснова, имевшая миллион подписчиков в заблокированном в России Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией), рассказала об эталоне мужской красоты в 21 веке. По мнению блогера, сейчас в образе мужчины ценится андрогинность — явление, при котором человек проявляет одновременно и женские, и мужские качества. «В 70-е годы воспевалась андрогинность. В 80-е на авансцену вышли Шварцнеггер и Сталлоне, мужики побежали качаться в спортзалах. С 90-х начался культ супергероев. В нулевых стал воспеваться культ неидеальности. Сейчас опять дело идет к андрогинности», — написала Краснова в своем telegram-канале. Блогер отметила, что в современных реалиях эталонами мужской красоты стали Тимоти Шаламе и Роберт Патинсон. Подводя итоги, Краснова написала, что можно долго рассуждать на тему, каким должен быть мужчина, и предложила своим подписчикам рассказать про свой идеал сильной половины. Наталья Краснова получила известность после своего обращения к президенту РФ Владимиру Путину в 2018 году. Во время прямой линии с президентом челябинка спросила у Путина, когда блогинг станет официальной профессией. В ответ глава государства пообещал формализовать профессию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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