15 июня 2022

В Копейске под окнами жилого дома взорвалась «ГАЗель». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На тушение огня выехала пожарная бригада Фото:

В Копейске (Челябинская область) возле жилого дома ЖК «Виктория» взорвалась «ГАЗель». Как сообщили URA.RU жители, от взрывной волны едва не вылетели окна и в квартирах стало темно от копоти и дыма.

«Мы услышали взрыв и было очень страшно. В квартире сразу стало темно и дети заплакали. Возможно, у автомобиля взорвался газовый баллон или бензобак», — рассказала жительница URA.RU и прислала в доказательства своих слов фото и видео.

По словам копейчанки, на месте взрыва работает пожарная бригада. Пострадавших и погибших нет. От автомобиля «ГАЗель» остался один остов. По факту инцидента URA.RU направило запрос В ГУ МЧС по Челябинской области и в ведомстве пообещали уточнить информацию.

Взорвавшийся автомобиль выгорел полностью
Фото:
Возле места ЧП находятся гаражные автосервисы по ремонту маршруток
Фото:
Место взрыва окутали клубы дыма
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) возле жилого дома ЖК «Виктория» взорвалась «ГАЗель». Как сообщили URA.RU жители, от взрывной волны едва не вылетели окна и в квартирах стало темно от копоти и дыма. «Мы услышали взрыв и было очень страшно. В квартире сразу стало темно и дети заплакали. Возможно, у автомобиля взорвался газовый баллон или бензобак», — рассказала жительница URA.RU и прислала в доказательства своих слов фото и видео. По словам копейчанки, на месте взрыва работает пожарная бригада. Пострадавших и погибших нет. От автомобиля «ГАЗель» остался один остов. По факту инцидента URA.RU направило запрос В ГУ МЧС по Челябинской области и в ведомстве пообещали уточнить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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