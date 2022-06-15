На тушение огня выехала пожарная бригадаФото: читатель URA.RU
В Копейске (Челябинская область) возле жилого дома ЖК «Виктория» взорвалась «ГАЗель». Как сообщили URA.RU жители, от взрывной волны едва не вылетели окна и в квартирах стало темно от копоти и дыма.
«Мы услышали взрыв и было очень страшно. В квартире сразу стало темно и дети заплакали. Возможно, у автомобиля взорвался газовый баллон или бензобак», — рассказала жительница URA.RU и прислала в доказательства своих слов фото и видео.
По словам копейчанки, на месте взрыва работает пожарная бригада. Пострадавших и погибших нет. От автомобиля «ГАЗель» остался один остов. По факту инцидента URA.RU направило запрос В ГУ МЧС по Челябинской области и в ведомстве пообещали уточнить информацию.
Взорвавшийся автомобиль выгорел полностью
Фото: читатель URA.RU
Возле места ЧП находятся гаражные автосервисы по ремонту маршруток
В Копейске (Челябинская область) возле жилого дома ЖК «Виктория» взорвалась «ГАЗель». Как сообщили URA.RU жители, от взрывной волны едва не вылетели окна и в квартирах стало темно от копоти и дыма. «Мы услышали взрыв и было очень страшно. В квартире сразу стало темно и дети заплакали. Возможно, у автомобиля взорвался газовый баллон или бензобак», — рассказала жительница URA.RU и прислала в доказательства своих слов фото и видео. По словам копейчанки, на месте взрыва работает пожарная бригада. Пострадавших и погибших нет. От автомобиля «ГАЗель» остался один остов. По факту инцидента URA.RU направило запрос В ГУ МЧС по Челябинской области и в ведомстве пообещали уточнить информацию.