Спасатели продлили штормовое предупреждение для свердловчан

18 июня 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

18 и 19 июня в Свердловской области будет непогода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 18 и 19 июня сохранится плохая погода. Синоптики обещают грозы, ливни и сильный ветер. Сообщение о продлении штормового предупреждения появилось в официальном telegram-канале свердловского управления МЧС. «И вновь непогода: по данным синоптиков 18 и 19 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 м/с. Будьте бдительны!». — говорится в сообщении. Подобное предупреждение спасатели объявляли на 17 июня. В МЧС рекомендуют прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, не выходить на улицу без крайней необходимости. «Держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — сообщили в пресс-службе. Также не стоит прятаться от грозы под деревьями, не приближаться к водоемам и не пользоваться телефоном. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области 18 и 19 июня сохранится плохая погода. Синоптики обещают грозы, ливни и сильный ветер. Сообщение о продлении штормового предупреждения появилось в официальном telegram-канале свердловского управления МЧС. «И вновь непогода: по данным синоптиков 18 и 19 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 м/с. Будьте бдительны!». — говорится в сообщении. Подобное предупреждение спасатели объявляли на 17 июня. В МЧС рекомендуют прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, не выходить на улицу без крайней необходимости. «Держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — сообщили в пресс-службе. Также не стоит прятаться от грозы под деревьями, не приближаться к водоемам и не пользоваться телефоном.