На Западе публично оскорбили Медведева

Кристоф Хойсген назвал Дмитрий Медведева «клоуном» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева «клоуном». Хойсген выступал с трибуны на Международном симпозиуме морских держав.

«Медведев сегодня клоун. Мне очень жаль это говорить», — передает слова Хойсгена газета Bild.

Ранее Медведев в своем telegram-канале опубликовал несколько резких заявлений в адрес стран Запада. В частности, он сравнил Евросоюз с СССР и допустил возможность распада блока, сообщает телеканал 360. Медведев также пообещал уничтожить всех противников России, заявив, что они «ублюдки и выродки».