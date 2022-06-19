На Западе публично оскорбили Медведева

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Кристоф Хойсген назвал Дмитрий Медведева «клоуном» Фото:

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева «клоуном». Хойсген выступал с трибуны на Международном симпозиуме морских держав.

«Медведев сегодня клоун. Мне очень жаль это говорить», — передает слова Хойсгена газета Bild.

Ранее Медведев в своем telegram-канале опубликовал несколько резких заявлений в адрес стран Запада. В частности, он сравнил Евросоюз с СССР и допустил возможность распада блока, сообщает телеканал 360. Медведев также пообещал уничтожить всех противников России, заявив, что они «ублюдки и выродки».

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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева «клоуном». Хойсген выступал с трибуны на Международном симпозиуме морских держав. «Медведев сегодня клоун. Мне очень жаль это говорить», — передает слова Хойсгена газета Bild. Ранее Медведев в своем telegram-канале опубликовал несколько резких заявлений в адрес стран Запада. В частности, он сравнил Евросоюз с СССР и допустил возможность распада блока, сообщает телеканал 360. Медведев также пообещал уничтожить всех противников России, заявив, что они «ублюдки и выродки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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