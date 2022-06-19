В челябинском магазине дебош со стрельбой закончился убийством

ЧП произошло в магазине «Магнит» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в магазине «Магнит» ссора между тремя мужчинами закончилась стрельбой и убийством. По предварительным данным, подозреваемый мог обороняться, поэтому взялся за нож и пистолет, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Вечером 18 июня в „Магните“ на Барбюса, 63 произошел конфликт, в ходе которого, находясь в состоянии самообороны, ранее судимый 35-летний мужчина произвел выстрелы из пневматического пистолета и причинил ножевые ранения двум другим мужчинам. Оба были госпитализированы: 33-летний мужчина скончался, ранее судимый 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии», — рассказал источник.

Подозреваемый скрылся. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления уголовного розыска задержали подозреваемого через несколько часов. Ранее он был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков. Что стало причиной конфликта, устанавливают следственные органы.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков коротко подтвердил URA.RU, что по инциденту в магазине возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об обстоятельствах информацию комментировать не стал.