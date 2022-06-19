19 июня 2022
18 июня 2022

В челябинском магазине дебош со стрельбой закончился убийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, продукты, магнит, супермаркет, магазин
ЧП произошло в магазине «Магнит» Фото:

В Челябинске в магазине «Магнит» ссора между тремя мужчинами закончилась стрельбой и убийством. По предварительным данным, подозреваемый мог обороняться, поэтому взялся за нож и пистолет, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Вечером 18 июня в „Магните“ на Барбюса, 63 произошел конфликт, в ходе которого, находясь в состоянии самообороны, ранее судимый 35-летний мужчина произвел выстрелы из пневматического пистолета и причинил ножевые ранения двум другим мужчинам. Оба были госпитализированы: 33-летний мужчина скончался, ранее судимый 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии», — рассказал источник.

Подозреваемый скрылся. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления уголовного розыска задержали подозреваемого через несколько часов. Ранее он был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков. Что стало причиной конфликта, устанавливают следственные органы.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков коротко подтвердил URA.RU, что по инциденту в магазине возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об обстоятельствах информацию комментировать не стал.

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В Челябинске в магазине «Магнит» ссора между тремя мужчинами закончилась стрельбой и убийством. По предварительным данным, подозреваемый мог обороняться, поэтому взялся за нож и пистолет, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Вечером 18 июня в „Магните“ на Барбюса, 63 произошел конфликт, в ходе которого, находясь в состоянии самообороны, ранее судимый 35-летний мужчина произвел выстрелы из пневматического пистолета и причинил ножевые ранения двум другим мужчинам. Оба были госпитализированы: 33-летний мужчина скончался, ранее судимый 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии», — рассказал источник. Подозреваемый скрылся. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления уголовного розыска задержали подозреваемого через несколько часов. Ранее он был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков. Что стало причиной конфликта, устанавливают следственные органы. Старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков коротко подтвердил URA.RU, что по инциденту в магазине возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об обстоятельствах информацию комментировать не стал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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