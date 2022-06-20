В Челябинской области трактор задавил собственного водителя

Погибший нарушил технику безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несчастный случай произошел во время сельскохозяйственных работ в поле в Уйском районе Челябинской области. Здесь во время ремонта трактора под его колесами погиб тракторист, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Сельхозработник в поле в районе деревни Березовка пытался при помощи пускового устройства завести свой заглохший трактор, но не убедился в том, что соблюдены все меры безопасности. В результате трактор завелся и начал самопроизвольное движение вперед, придавив водителя, который скончался на месте», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти 55-летнего мужчины проводит Следственный комитет. По ее результатам будет принято процессуальное решение.