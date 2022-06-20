20 июня 2022

В Челябинской области трактор задавил собственного водителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, трактор, дерево
Погибший нарушил технику безопасности Фото:

Несчастный случай произошел во время сельскохозяйственных работ в поле в Уйском районе Челябинской области. Здесь во время ремонта трактора под его колесами погиб тракторист, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Сельхозработник в поле в районе деревни Березовка пытался при помощи пускового устройства завести свой заглохший трактор, но не убедился в том, что соблюдены все меры безопасности. В результате трактор завелся и начал самопроизвольное движение вперед, придавив водителя, который скончался на месте», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти 55-летнего мужчины проводит Следственный комитет. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Несчастный случай произошел во время сельскохозяйственных работ в поле в Уйском районе Челябинской области. Здесь во время ремонта трактора под его колесами погиб тракторист, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Сельхозработник в поле в районе деревни Березовка пытался при помощи пускового устройства завести свой заглохший трактор, но не убедился в том, что соблюдены все меры безопасности. В результате трактор завелся и начал самопроизвольное движение вперед, придавив водителя, который скончался на месте», — рассказал источник. Проверку по факту смерти 55-летнего мужчины проводит Следственный комитет. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...