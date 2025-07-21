Телеведущий Дмитрий Губерниев попросил челябинцев не покупать детям питбайки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Губерниев попросил родителей тысячу раз подумать прежде, чем покупать питбайк ребенку (архивное фото)
Дмитрий Губерниев попросил родителей тысячу раз подумать прежде, чем покупать питбайк ребенку (архивное фото) Фото:

Тележурналист и ведущий Дмитрий Губерниев попросил родителей из Челябинской области тысячу раз подумать прежде, чем покупать ребенку питбайк. Видео поделились в пресс-службе ГАИ Челябинской области.

«Известный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев призвал родителей Челябинской области тысячу раз подумать, прежде чем приобретать своим детям питбайк», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ведущий приехал на Бушуевский фестиваль.

Журналист, специализирующийся на обзоре спортивных мероприятий, особо подчеркнул, что на этом транспорте требуется предельная внимательность и осторожность. Он отметил, что необходимо неукоснительно соблюдать ПДД и уважать других участников дорожного движения.

Губерниев посещал Бушуевский фестиваль с ансамблем Guber Band в Златоусте с 18 по 20 июля. Он пообещал, что приедет на День города в сентябре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тележурналист и ведущий Дмитрий Губерниев попросил родителей из Челябинской области тысячу раз подумать прежде, чем покупать ребенку питбайк. Видео поделились в пресс-службе ГАИ Челябинской области. «Известный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев призвал родителей Челябинской области тысячу раз подумать, прежде чем приобретать своим детям питбайк», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ведущий приехал на Бушуевский фестиваль. Журналист, специализирующийся на обзоре спортивных мероприятий, особо подчеркнул, что на этом транспорте требуется предельная внимательность и осторожность. Он отметил, что необходимо неукоснительно соблюдать ПДД и уважать других участников дорожного движения. Губерниев посещал Бушуевский фестиваль с ансамблем Guber Band в Златоусте с 18 по 20 июля. Он пообещал, что приедет на День города в сентябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...