Тележурналист и ведущий Дмитрий Губерниев попросил родителей из Челябинской области тысячу раз подумать прежде, чем покупать ребенку питбайк. Видео поделились в пресс-службе ГАИ Челябинской области.
«Известный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев призвал родителей Челябинской области тысячу раз подумать, прежде чем приобретать своим детям питбайк», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ведущий приехал на Бушуевский фестиваль.
Журналист, специализирующийся на обзоре спортивных мероприятий, особо подчеркнул, что на этом транспорте требуется предельная внимательность и осторожность. Он отметил, что необходимо неукоснительно соблюдать ПДД и уважать других участников дорожного движения.
Губерниев посещал Бушуевский фестиваль с ансамблем Guber Band в Златоусте с 18 по 20 июля. Он пообещал, что приедет на День города в сентябре.
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