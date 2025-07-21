В Каслинском районе (Челябинская область) овдовевшая Ольга Корусенко оформила на соседку Анну Кульчинскую кредит в банке на сотни тысяч рублей. Как URA.RU рассказала Кульчинская, она осталась должна больше 400 тысяч.
«Вечером 27 мая Ольга пришла ко мне домой и сказала, что ей нужен мой телефон, чтобы перевести деньги из банка в банк. Вечером я узнала, что через мое приложение оформлен кредит более чем на 400 тысяч рублей. Позвонила ей, и та ответила, что вернет деньги, когда выплатят за мужа», — сообщила URA.RU Кульчинская.
Когда 42-летняя Корусенко манипулировала с телефоном, она, по словам соседки, общалась по телефону с неким Романом. Анна думала, что он работает в банке, а теперь считает мужчину сообщником. Кредит оказался оформлен на пять лет под 29,2% годовых.
«Меня саму обманули. Я думала, что заработаю через фондовую биржу: и соседке хватит, и мне. Мужчина, который вышел на меня через мессенджер, говорил с нами обеими, уверяя, что речи о кредитовании не идет», — заявила URA.RU Корусенко.
Собеседница информагентства уверяла, что сама стала жертвой обмана, и платит по кредиту. Ее соседка работает уборщицей в Огневской школе. Зарплата — менее 20 тысяч рублей. Ежемесячно теперь надо возвращать около 12 тысяч. Корусенко написала расписку (имеется в распоряжении URA.RU) и перечислила в качестве первого платежа 11,25 тысячи. Однако в бумаге не сказано, какую сумму обязалась погасить в целом и за какое время. В документе она призналась в кредитной сумме, равной 433,2 тысячи рублей. Однако в разговоре с URA.RU оперировала другими цифрами. Настаивала, что размер кредита только 298 тысяч, а остальное Кульчинская оформила как страховку. Соседка ответила, что других никаких страховок не подписывала.
«Я был дома, когда пришла тетя Оля и попросила маму помочь. Она сказала, что погиб муж, и надо из Челябинска получить деньги. Уже потом я заметил — оформлен кредит. На звонок тетя Оля ответила, что все решит, и долг спишут», — сообщил URA.RU сын Юрий.
Ему 17 лет, и на лето он устроился подработать, чтобы семья не осталась совсем без денег. Старшей дочери 22 года, она учится на повара. Детей Анна воспитала одна.
Не добившись возврата денег от соседки за взятый на ее име кредит, спустя две недели пошла в полицию и прокуратуру. Если женщине теперь не помогут, придется возвращать с процентами 726 тысяч рублей. Вдова утверждает, что расплатиться сразу тоже не может — денег нет. Живет на детские пособия. С супругом у них двое детей младшего возраста. Есть старшая дочь, но отец у нее другой. Корусенко сказала URA.RU, что в уголовном деле она потерпевшая — как и ее соседка.
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