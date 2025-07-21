В Челябинске 21 июля прошла встреча «Женского движения Единой России» (ЕР) при Центрах занятости населения (ЦЗН), посвященная трудовой самореализации участников СВО и их семей. Сессию посетили около 150 человек. Перед гостями выступили замгубернатора области Роман Воллерт, координатор проекта «Женское движение ЕР», депутат Госдумы Наталия Полуянова и другие, передает корреспондент URA.RU.
«Очень приятно вас всех здесь видеть. Есть у японцев поговорка: „в поле их тысяча, но каждый цветет по-своему“. Это вот про женщин. Рад приветствовать вас на значимом для региона общественно-политическом событии „Женская политшкола“. Мы ведем активную работу совместно с региональным „Женским движением“. Женские клубы ведут работу по социализации, трудоустройству бойцов и поддержке их семей. Ваш опыт, энергия и преданность делу — это залог нашего успеха», — заявил первый заместитель секретаря Челябинского отделения партии «ЕР», замгубернатора области Роман Воллерт.
На совещании присутствовали участники СВО, их родные, представители власти, координаторы женских клубов и партнерских организаций. Участники обсудили ключевые направления работы: содействие занятости, сопровождение семей, психологическую и профориентационную помощь, а также статистику результатов «Женского движения».
«Женские клубы работают при каждом центре занятости. Чтобы получить помощь, достаточно просто прийти. За два года по проекту „Вектор жизни. Работа для своих“ мы помогли трудоустроиться 283 участникам СВО и членам их семей. Чаще всего — на промышленные предприятия через обучение, в том числе по нацпроекту „Кадры“», — рассказала региональный координатор «Женского движения Единой России» Юлия Копкова.
Федеральный проект реализуется с 2023 года. В области созданы 46 подразделений «Женского движения» и 49 Женских клубов при ЦЗН. Женские клубы стали общественными пространствами, объединяющими женщин в муниципалитетах, особенно — тех, чьи семьи затронула СВО. Проект предполагает не только трудовую самореализацию, но и психологическую поддержку, адаптацию к новым условиям жизни и подготовку семей к возвращению бойцов. Одно из направлений — сотрудничество с Донецкой Народной Республикой в Дебальцево.
«Женское движение — это особенный проект. Он объединяет более 200 тысяч женщин по всей стране. Челябинская область — родина женских клубов и образовательный центр для других регионов. Здесь чувствуется любовь к родному краю и желание сделать лучше жизнь тех, кто рядом. Именно поэтому федеральные проекты часто стартуют именно отсюда. Сейчас в нашем регионе также реализуется большой проект „Жизнь после Победы“. Наша задача — подготовить семью к возвращению бойца», — отметила координатор ФПП «Женское движение Единой России», депутат Госдумы Наталия Полуянова.
Совещание также стало площадкой для обсуждения форматов поддержки семей военнослужащих, обмена опытом, реализации программ и планирования дальнейшей работы. Представители женских клубов рассказали о действующих проектах социальной интеграции участников СВО и взаимодействии с партнерскими организациями. Отдельно обсудили гуманитарную помощь. Активистки отправили в ДНР и приграничные регионы 48 конвоев с помощью — от маскировочных сетей до окопных свечей.
Депутат Госдумы Ирина Ивенских подчеркнула, что женские клубы Челябинской области демонстрируют устойчивое развитие, расширяя спектр своей деятельности от первоначальной гуманитарной миссии до комплексных социальных проектов. По ее словам, сегодня клубы реализуют программы наставничества, поддерживают семейное здоровье, занимаются политическим просвещением через женскую политшколу и решают множество других актуальных задач.
Особое внимание она уделила уникальной сплоченности челябинской команды, где участницы открыто делятся опытом и знаниями, что делает регион лидером движения. Ивенских также отметила важность подготовки женщин к участию в политической жизни, указав, что более 60% представительниц уже сегодня успешно занимаются решением муниципальных вопросов, а поддержка их дальнейшего роста остается приоритетным направлением работы.
«Ребята после возвращения с войны часто идут сначала к нам, а мы уже — к девчонкам из „Женского движения“. У них больше возможностей, опыта, они сразу включаются: помогают с работой, с курсами, с поступлением. Мы друг друга понимаем. И важно, что для бойцов главное — это не статус, а человеческие отношения, искренность. А женские клубы — именно про это», — подчеркнул Сергей Бормотов, руководитель общественного объединения «Ветераны специальной военной операции Челябинской области».
В финале пленарной сессии прошли награждения активисток. Роман Воллерт вручил благодарственные письма участницам клубов от секретаря генсовета партии, первого зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимира Якушева и координатора «Женского движения Единой России» Наталии Полуяновой.
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