Текслер назначил первого замминистра в минэкономразвития Челябинской области

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Алексей Текслер назначил высокопоставленного чиновника правительства
Алексей Текслер назначил высокопоставленного чиновника правительства Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого замминистра в минэкономразвития региона. Об этом сообщает портал официальной правовой информации региона.

«Назначить Шариева Ильмара Ринатовича первым заместителем министра экономического развития Челябинской области. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию и вступает в силу со дня подписания», — говорится в постановлении губернатора. Ранее Шариев работал начальником управления развития малого и среднего предпринимательства в том же министерстве.

В апреле пост замминистра экономического развития региона получила Светлана Федорова. Министром с декабря назначена бывший первый замминистра Марина Клочкова. Это случилось после назначения экс-министра Натальи Лугачевой на пост главы регионального минсоца.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого замминистра в минэкономразвития региона. Об этом сообщает портал официальной правовой информации региона. «Назначить Шариева Ильмара Ринатовича первым заместителем министра экономического развития Челябинской области. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию и вступает в силу со дня подписания», — говорится в постановлении губернатора. Ранее Шариев работал начальником управления развития малого и среднего предпринимательства в том же министерстве. В апреле пост замминистра экономического развития региона получила Светлана Федорова. Министром с декабря назначена бывший первый замминистра Марина Клочкова. Это случилось после назначения экс-министра Натальи Лугачевой на пост главы регионального минсоца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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