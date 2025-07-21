Текслер назначил первого замминистра в минэкономразвития Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого замминистра в минэкономразвития региона. Об этом сообщает портал официальной правовой информации региона.
«Назначить Шариева Ильмара Ринатовича первым заместителем министра экономического развития Челябинской области. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию и вступает в силу со дня подписания», — говорится в постановлении губернатора. Ранее Шариев работал начальником управления развития малого и среднего предпринимательства в том же министерстве.
В апреле пост замминистра экономического развития региона получила Светлана Федорова. Министром с декабря назначена бывший первый замминистра Марина Клочкова. Это случилось после назначения экс-министра Натальи Лугачевой на пост главы регионального минсоца.
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