Водители пожаловались на штрафстоянку ООО «Спецтехника», учредителем которой является Сергей Пивоваров и директор в лице Натальи Елькиной. Она расположена на улице Смешанная, 3е в Коркино (Челябинская область). Одним из водителей за эвакуацию и хранение (автомобиль простоял на стоянке одну ночь) насчитали 145 тысяч рублей, кому-то — 180 тысяч рублей, удвоив эти суммы спустя меньше суток. Один из водителей поделился историей с URA.RU.
«Ночью мы ехали с Кургана с товарищем на тягаче. Нас остановил экипаж ДПС. За нарушение (не было нужной категории) автомобиль отправили на штрафстоянку. Утром мы оперативно оформили все документы в ГИБДД и поехали забирать автомобиль. Нам заявили цену в 145 тысяч рублей за одну ночь, так же встретили еще один экипаж автопоезда, направлявшийся из Подольска в КНР, которым насчитали 186 тысяч рублей», — рассказал водитель.
Водители пытались забрать тягачи на законных основаниях и решить вопрос с оплатой в суде, так как были не согласны с названными суммами, либо оплатить в соответствие с тарифом — регулятором цен для штрафстоянок. Но и это им сделать не позволили, объяснив все «установленными порядками». Якобы регулятор их не интересует и прейскуранта компании нет. Водители могли оплатить названую сумму, могли отказаться, но при любых проволочках им обещали удвоить сумму. Водителям пришлось вызвать полицию.
«На место прибыл старший участковый уполномоченный, опросил нас. По его словам, каждый день поступают заявления от граждан по поводу выдачи транспортных средств. Звонил Елькиной, просил ее не препятствовать выдаче тягачей. Та в ответ не совсем корректно, и даже по-хамски разговаривала с представителем власти при исполнении. Я все фиксировал на видео. Судя по ее словам, она берет цены с потолка. Водители могут платить, могут не платить. Но при втором варианте она устроит проблем с выдачей техники на неделю, чтобы увеличить сумму за хранение» — отметил в разговоре с URA.RU владелец тягача.
Личная встреча с Елькиной вечером 18 июля также не принесла результата. По словам водителя, одного из собственников транспортных средств пригласили на территорию штрафстоянки и закрыли за ним ворота. В результате произошел конфликт: указанную сумму он оплатить отказался, тем более она выросла еще на 100 тысяч рублей. По словам мужчины, один из людей Елькиной по ее команде применил физическое воздействие товарищу, нанес побои, порвал футболку. Выпускать они его не собирались, пока не оплатит нужную сумму, стычку удалось нейтрализовать свидетелям, находящимся за забором и производившим видео фиксацию происходящего.
«Снова вызвали полицию, на место приехали сотрудники ППС и рассказали тонкости работы этой стоянки. А именно, что с техники снимают детали при эвакуации, но обратно не ставят и прячут их. Соответственно своим ходом техника покинуть территорию не может, тем самым время нахождение на стоянке увеличивается. Далее приехала следственная группа, так как сотрудники ППС на законных основаниях не могут попасть на частную территорию, чтобы установить личности „сотрудников стоянки“ и взять с них объяснения», — рассказал водитель.
В итоге дело дошло до начальника полиции Коркино. После изучения материалов была назначена встреча на 19 июля в отделении полиции города. Далее в составе оперативной группы собственники и водители транспортных средств выдвинулись на штрафстоянку для изъятия техники на законных основаниях в присутствии представителей власти. При этом столкнувшись снова с рядом проблем в виде отсутствия полуосей и болтов крепления, и перекрывшей выезд «Газели». Охраннику были разъяснены его права и ответственность в случае целенаправленного препятствия выдачи автомобилей с грузом владельцам.
«Только при помощи и содействии сотрудников полиции Коркино во главе с начальником ОВД удалось получить технику обратно со штрафстоянки без нереальных выплат и драк. Если оставить без внимания данный инцидент — уверен, что это снова повториться с другими водителями. В судебных же разбирательствах можно легко потерять машину, так как Елькина прямо заявила, что все суды выигрывает и что мы все останемся без штанов», — заключил мужчина.
У водителей осталось несколько вопросов, на которые они надеются получить ответы. А именно: почему технику увезли в Коркино? Машины были остановлены на автодороге «Иртыш 254» возле села Миасское. Штрафстоянка в селе Круглое мало того, что находится ближе, чем Коркино, но также была свободная и спокойно смогла бы принять на размещение два тягача с тралами. Они рассуждают, что таким образом с них хотели получить больше денег.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что заявление было зарегистрировано. Транспортные средства возвращены владельцам.
Штрафстоянка принадлежит ООО «Спецтехника». Директором, по данным сервиса СБИС, является Наталья Елькина, владельцем — Сергей Пивоваров. Ранее они уже были замешаны в подобных спорах. URA.RU пыталось связаться с компанией по вопросу тарификации. По имеющимся в общем доступе номерам телефонов дозвониться не удалось. Агентство готов отразить мнение компании по сложившейся ситуации.
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