Путин в честь Дня металлурга наградил лучших челябинских работников отрасли

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Владимир Путин в честь Дня металлурга наградил заслуженных представителей отрасли
Владимир Путин в честь Дня металлурга наградил заслуженных представителей отрасли Фото:

Президент России Владимир Путин в честь Дня металлурга наградил лучших работников отрасли из Челябинской области. Соответствующий указ президента был подписан 21 июля. 

В Челябинской области высокие награды получили 23 человека. Большая часть из них — работники металлургической отрасли: сотрудники Магнитогорского металлургического комбината, Челябинского завода металлоконструкций. Кроме того, награждены специалисты в сельском хозяйстве, специалисты Объединенной сервисной компании, рабочие локомотивного депо, ремонтники железной дороги и многие другие.

На минувшей неделе Путин в канун Дня металлурга лично посещал Магнитогорск и пообщался с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината. Он выразил восхищение масштабами производства и поздравил их с наступающим праздником.

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Президент России Владимир Путин в честь Дня металлурга наградил лучших работников отрасли из Челябинской области. Соответствующий указ президента был подписан 21 июля.  В Челябинской области высокие награды получили 23 человека. Большая часть из них — работники металлургической отрасли: сотрудники Магнитогорского металлургического комбината, Челябинского завода металлоконструкций. Кроме того, награждены специалисты в сельском хозяйстве, специалисты Объединенной сервисной компании, рабочие локомотивного депо, ремонтники железной дороги и многие другие. На минувшей неделе Путин в канун Дня металлурга лично посещал Магнитогорск и пообщался с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината. Он выразил восхищение масштабами производства и поздравил их с наступающим праздником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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