Путин в честь Дня металлурга наградил лучших челябинских работников отрасли

Президент России Владимир Путин в честь Дня металлурга наградил лучших работников отрасли из Челябинской области. Соответствующий указ президента был подписан 21 июля.
В Челябинской области высокие награды получили 23 человека. Большая часть из них — работники металлургической отрасли: сотрудники Магнитогорского металлургического комбината, Челябинского завода металлоконструкций. Кроме того, награждены специалисты в сельском хозяйстве, специалисты Объединенной сервисной компании, рабочие локомотивного депо, ремонтники железной дороги и многие другие.
На минувшей неделе Путин в канун Дня металлурга лично посещал Магнитогорск и пообщался с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината. Он выразил восхищение масштабами производства и поздравил их с наступающим праздником.
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