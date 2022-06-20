Цена на ксерокопию документов зависит от Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбургской детской областной больнице за ксерокопию трех документов с посетителя взяли 60 рублей, а с другого, с виду менее обеспеченного — 20 рублей. За ксерокопии документов поликлиника не предоставила кассовые чеки. Об этом URA.RU сообщила депутат асбестовской гордумы Наталья Крылова.

«Сотрудники регистратуры послали меня в кабинет, находящийся в аптеке, но не относящийся к ней. Там мне сделали ксерокопию трех документов за 60 рублей. Когда я попросила кассовый чек, сотрудница закрылась в кабинете с копиями моих документов», — рассказала Крылова. Заведующая поликлиникой не знала о незаконной деятельности.

Депутат возмутилась тем, что копии документов делают незаконно и без кассового учета. «Чек мне не выдает, закрылась в кабинете. Это что тут за коммерческие услуги развели? Мало того, что есть электронная регистратура, куда загружаются документы, так еще надо и бумажные копии делать?», — отметила Крылова.

В пресс-службе минздрава по Свердловской области URA.RU сообщили, что в ОДБ инициирована проверка. «В настоящее время изготовление копий необходимых для первичного приема документов законным представителям пациентов осуществляется на безвозмездной основе», — говорится в сообщении пресс-службы.