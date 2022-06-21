Крупный бизнес в Пермском крае требует вернуть уплаченные налоги

Предприятия извещают край, что не будут платить в бюджет налог на прибыль в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупные промышленные предприятия, которые являются основными налогоплательщиками Пермского края, начали предъявлять бюджету переплату по налогу на прибыль в первом квартале 2022 года. Об этом на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры 21 июня заявила министр финансов региона Екатерина Тхор, передает корреспондент URA.RU. Это значит, что до конца года казна как минимум не получит от них новых поступлений. А это основной источник ее пополнения.

«У нас есть уже письма от крупных налогоплательщиков, где они сообщают, что не будут нам уже платить до конца года. А кто-то нам предъявляет переплату. И эта переплата больше, чем были поступления в первом квартал», — отметила министр.

По ее словам, темпы роста поступлений уже снижаются. Если на 1 апреля они составляли 35%, то на 1 июня сократились до 24%. Пермские власти надеются, что им удастся выполнить намеченный план по доходам в 2022 году, но рассчитывать на большее не стоит.

Ранее первый вице-премьер Ольга Антипина заявляла месяц назад, что власти не рискуют тратить поступления по налогу на прибыль. Они не понимают, как будет складываться экономическая ситуация на фоне санкций. И, возможно, что до конца года новых перечислений не будет. Евросоюз ввел уже шесть пакетов санкций против России в ответ на вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, которую РФ проводит с 24 февраля. По словам президента РФ, настоящей целью является отмена России. А санкции бьют в первую очередь по их инициаторам.

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