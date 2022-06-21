Челябинцам предложили новый вид отдыха в Турции

Отдых в Турции стал дороже и разнообразнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комбинированные туры из Челябинска предложил путешественникам российский туроператор. По данным сайта компании, который изучил корреспондент URA.RU, в путевке — две ночи проживания в городском отеле и от двух до пяти — в пляжном.

«Комбинированный тур предполагает проживание в разных гостиницах. Предлагая такой отдых, „Интурист“ стремится создать преимущества в сравнении с продуктом остальных туроператоров, ведь когда стоимость туров высока, часть путешественников переориентировалась на внутренний туризм. Внешним туроператорам приходится биться за увеличение доли среди оставшихся», — отметила URA.RU директор турагентства «Андромеда» Ольга Васильева.

Комбинированный тур предполагает отдых на побережье Мраморного и Черного морей. У туристов есть возможность, кроме посещения пляжей, выбрать экскурсионные программы по Стамбулу. На сайте туроператора доступны путевки в июле. Проживание в трехзвездочной гостинице с включенными завтраками обойдется челябинцам почти в 128 тысяч рублей на двоих. Комбинированные туры будут доступны до конца сентября.

По словам Васильевой, абсолютное большинство желающих отдохнуть за рубежом выбирают Турцию. Некоторых отпугивает только стоимость. Отдых на двоих в Анталье в трехзвездочном отеле с перелетом и системой питания «все включено» обойдется при бронировании на июль в 130 тысяч рублей на неделю. Заявленная на сайте цена может оказаться выше в связи с тем, что в сезоне-2022 преобладают перелеты на регулярных рейсах, которые становятся растут при увеличенном спросе.

Чтобы снизить стоимость отдыха, турагентства Челябинска в июне стали предлагать туристам отдых в Египте с вылетами из Казахстана. Некоторые путешественники стали выбирать Мальдивы: цены путевок туда приблизились к стоимости турецких туров.

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