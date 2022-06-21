В Миассе закроют единственный роддом

Роддом Миасса закроется на санобработку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) с 11 по 24 июля закроют родильный дом. Как URA.RU заявили в учреждении, причиной закрытия является плановая санобработка помещения.

«Роддом закроется на плановую санитарную обработку на две недели. За это время мы проведем проверку и обработку вентиляции, во всех помещениях роддома выполним санитарно-гигиеническую обработку, дезинфекцию», — сообщили URA.RU в учреждении.

В роддоме добавили, что, согласно законодательству, каждый родильный дом минимум раз в год закрывается на санитарно-гигиеническую обработку — так называемую «мойку». В Златоусте, где здание больше, это делают, не останавливая прием рожениц: их во время санобработки перемещают на оставшиеся этажи.

Матерям, у которых предполагаемая дата родов выпадает на период «мойки» в Миассе, в женской консультации обещали выдать памятки. В них пропишут даты плановых госпитализаций в другой роддом. Основной поток рожениц направят в Областной перинатальный центр. В экстренных случаях женщин транспортируют в златоустовский роддом.