25 июня 2022
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23 июня 2022

Властей в ХМАО обвинили в бездействии в отношении ветерана ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветерану ВОВ построят забор до конца июля 2022 года Фото:

Один из жителей Ханты-Мансийского автономного округа написал в социальной сети «ВКонтакте» пост о том, что мэр городского поселения Малиновский Наталья Киселева нарушила обещание, данное ветерану ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Советского района округа.

«В социальных сетях появилась ложная информация о невыполненном обещании главы Малиновского по ремонту ограждения вокруг дома ветерана Великой Отечественной войны Анны Ивановны Сафоновой. Однако, Наталья Киселева активно участвует в решении указанного вопроса», — уточнили в пресс-службе районной администрации.

По словам секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Буренкова, который тоже принял участие в решении вопроса, до конца июня 2022 года будет решен вопрос по финансированию расходов на строительство забора. Сами работы в плановом порядке будут выполнены в июле 2022 года.

«Вопрос решается в запланированные сроки. Вообще мне непонятно, кому и зачем нужно распространять такую информацию», — сообщил Евгений Буренков.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе жителям, пережившим блокаду Ленинграда, за счет бюджета района произведут денежные выплаты. Деньги получат три человека.

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Один из жителей Ханты-Мансийского автономного округа написал в социальной сети «ВКонтакте» пост о том, что мэр городского поселения Малиновский Наталья Киселева нарушила обещание, данное ветерану ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Советского района округа. «В социальных сетях появилась ложная информация о невыполненном обещании главы Малиновского по ремонту ограждения вокруг дома ветерана Великой Отечественной войны Анны Ивановны Сафоновой. Однако, Наталья Киселева активно участвует в решении указанного вопроса», — уточнили в пресс-службе районной администрации. По словам секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Буренкова, который тоже принял участие в решении вопроса, до конца июня 2022 года будет решен вопрос по финансированию расходов на строительство забора. Сами работы в плановом порядке будут выполнены в июле 2022 года. «Вопрос решается в запланированные сроки. Вообще мне непонятно, кому и зачем нужно распространять такую информацию», — сообщил Евгений Буренков. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе жителям, пережившим блокаду Ленинграда, за счет бюджета района произведут денежные выплаты. Деньги получат три человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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