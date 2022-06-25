Властей в ХМАО обвинили в бездействии в отношении ветерана ВОВ

Один из жителей Ханты-Мансийского автономного округа написал в социальной сети «ВКонтакте» пост о том, что мэр городского поселения Малиновский Наталья Киселева нарушила обещание, данное ветерану ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Советского района округа.
«В социальных сетях появилась ложная информация о невыполненном обещании главы Малиновского по ремонту ограждения вокруг дома ветерана Великой Отечественной войны Анны Ивановны Сафоновой. Однако, Наталья Киселева активно участвует в решении указанного вопроса», — уточнили в пресс-службе районной администрации.
По словам секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Буренкова, который тоже принял участие в решении вопроса, до конца июня 2022 года будет решен вопрос по финансированию расходов на строительство забора. Сами работы в плановом порядке будут выполнены в июле 2022 года.
«Вопрос решается в запланированные сроки. Вообще мне непонятно, кому и зачем нужно распространять такую информацию», — сообщил Евгений Буренков.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе жителям, пережившим блокаду Ленинграда, за счет бюджета района произведут денежные выплаты. Деньги получат три человека.
Один из жителей Ханты-Мансийского автономного округа написал в социальной сети «ВКонтакте» пост о том, что мэр городского поселения Малиновский Наталья Киселева нарушила обещание, данное ветерану ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Советского района округа. «В социальных сетях появилась ложная информация о невыполненном обещании главы Малиновского по ремонту ограждения вокруг дома ветерана Великой Отечественной войны Анны Ивановны Сафоновой. Однако, Наталья Киселева активно участвует в решении указанного вопроса», — уточнили в пресс-службе районной администрации. По словам секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Буренкова, который тоже принял участие в решении вопроса, до конца июня 2022 года будет решен вопрос по финансированию расходов на строительство забора. Сами работы в плановом порядке будут выполнены в июле 2022 года. «Вопрос решается в запланированные сроки. Вообще мне непонятно, кому и зачем нужно распространять такую информацию», — сообщил Евгений Буренков. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе жителям, пережившим блокаду Ленинграда, за счет бюджета района произведут денежные выплаты. Деньги получат три человека.