26 июня 2022
25 июня 2022

В Челябинске покончила с собой 95-летняя женщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Випы на улице. Челябинск., следственный комитет, авто
В обстоятельствах смерти женщины разбирается Следственный комитет Фото:

В Челябинске покончила с собой 95-летняя пенсионерка. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Бабушка жила в квартире не улице Орджоникидзе в Советском районе Челябинска. Ее тело обнаружили родственники. Что заставило пожилую женщину пойти на отчаянный шаг — устанавливает Следственный комитет, который проводит проверку», — рассказал источник.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В пресс-службе СУ СКР по региону информацию прокомментируют позднее.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске покончила с собой 95-летняя пенсионерка. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Бабушка жила в квартире не улице Орджоникидзе в Советском районе Челябинска. Ее тело обнаружили родственники. Что заставило пожилую женщину пойти на отчаянный шаг — устанавливает Следственный комитет, который проводит проверку», — рассказал источник. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В пресс-службе СУ СКР по региону информацию прокомментируют позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...