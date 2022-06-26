В Челябинске покончила с собой 95-летняя женщина

В обстоятельствах смерти женщины разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске покончила с собой 95-летняя пенсионерка. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Бабушка жила в квартире не улице Орджоникидзе в Советском районе Челябинска. Ее тело обнаружили родственники. Что заставило пожилую женщину пойти на отчаянный шаг — устанавливает Следственный комитет, который проводит проверку», — рассказал источник.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В пресс-службе СУ СКР по региону информацию прокомментируют позднее.