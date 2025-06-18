Челябинская 14-летняя девочка попала под колеса «Лады Гранты»

В Челябинске в Парковом на пешеходном переходе водитель «Лады Гранты» сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«ДТП произошло 18 июня 2025 года около 18:15 возле дома 7А на Краснопольском проспекте. По предварительной информации, водитель „Лады Гранты“ сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в ведомстве.
На место сразу приехала дорожная полиция. Ребенка увезли в больницу. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех причин произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!