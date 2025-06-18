Челябинская 14-летняя девочка попала под колеса «Лады Гранты»

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Ребенка увезли на скорой помощи
Ребенка увезли на скорой помощи Фото:

В Челябинске в Парковом на пешеходном переходе  водитель «Лады Гранты» сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. 

«ДТП произошло 18 июня 2025 года около 18:15 возле дома 7А на Краснопольском проспекте. По предварительной информации, водитель „Лады Гранты“ сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в ведомстве. 

На место сразу приехала дорожная полиция. Ребенка увезли в больницу. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех причин произошедшего.

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В Челябинске в Парковом на пешеходном переходе  водитель «Лады Гранты» сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.  «ДТП произошло 18 июня 2025 года около 18:15 возле дома 7А на Краснопольском проспекте. По предварительной информации, водитель „Лады Гранты“ сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в ведомстве.  На место сразу приехала дорожная полиция. Ребенка увезли в больницу. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех причин произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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