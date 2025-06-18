В Госдуме предложили расширить господдержку молодых семей с ипотекой

Законопроект о расширении господдержки молодых семей внесен на рассмотрение Государственной думы. Об этом сообщила глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, представляющая в парламенте Челябинскую область.
«Мы предлагаем расширить возможности господдержки для погашения ипотеки, чтобы это право смогли получить матери или отцы в возрасте до 26 лет, у которых в период с 2026 по 2030 год родится второй ребенок. Сейчас многие молодые семьи сталкиваются с серьезными трудностями: высокие ипотечные платежи, нехватка средств на жилье, финансовая нестабильность в начале карьеры. Все эти факторы заставляют их откладывать рождение детей. Инициатива позволит молодым родителям сосредоточиться на воспитании детей, не опасаясь критической нагрузки из-за ипотеки», — пояснила URA.RU Лантратова.
Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила с предложением о повышении размера материнского капитала для женщин в возрасте до 24 лет, родивших первого ребенка, на дополнительный один миллион рублей. В своем обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину Лантратова также напомнила слова президента Владимира Путина, прозвучавшие на заседании Госсовета в конце 2024 года.
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