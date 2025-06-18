Стали известны роли челябинских детей-садистов в убийстве животных

По факту жестокого обращения с животными в Нагайбакском районе Челябинской области возбудили уголовное дело. При этом, как URA.RU сообщил источник в силовых структурах, уточняются роли челябинских детей-садистов в убийстве животных.
«Факт повешения животного задокументирован. Пока дело расследуется по признакам статьи 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“)», — сообщил источник.
По предварительным данным, на данный момент из ранее поступившей информации подтверждается только убийство кота. Распятую собаку, о которой говорили местные садоводы, не нашли. Погибший еж мог быть раздавлен автомобилем.
А вот версия о причастности к издевательствам над животными девочки пока подтверждения не находит. Ее опрашивают. При этом девочка из благополучной семьи.
Котенка же повесил семилетний мальчик. На него дал показания другой детсадовец шести лет. Мама ребенка, убившего кота, ранее состояла на учете из-за злоупотребления алкоголем. Позднее с учета была снята.
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