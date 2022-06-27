ЛДПР включилась в борьбу за место в парламент Челябинской области

Руководитель региональной молодежной организации ЛДПР стал кандидатом от партии на довыборах в заксобрание Челябинской области. Соответствующее решение приняла 28 июня региональная партконференция, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.
«На дополнительных выборах депутата областного парламента по Троицкому одномандатному округу №25 партию будет представлять Андрей Самохвалов. Он в ЛДПР восемь лет, прошел путь от активиста первичного отделения до руководителя молодежной партийной организации. В настоящее время трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — цитирует пресс-служба координатора региональной организации ЛДПР Виталия Пашина.
Помимо этого, делегаты конференции выдвинули кандидатов на все объявленные вакансии на выборах в органы МСУ. В том числе, речь идет о вакантных должностях глав сельских поселений. Сами выборы состоятся в сентябре.
Руководитель региональной молодежной организации ЛДПР стал кандидатом от партии на довыборах в заксобрание Челябинской области. Соответствующее решение приняла 28 июня региональная партконференция, сообщили URA.RU в пресс-службе партии. «На дополнительных выборах депутата областного парламента по Троицкому одномандатному округу №25 партию будет представлять Андрей Самохвалов. Он в ЛДПР восемь лет, прошел путь от активиста первичного отделения до руководителя молодежной партийной организации. В настоящее время трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — цитирует пресс-служба координатора региональной организации ЛДПР Виталия Пашина. Помимо этого, делегаты конференции выдвинули кандидатов на все объявленные вакансии на выборах в органы МСУ. В том числе, речь идет о вакантных должностях глав сельских поселений. Сами выборы состоятся в сентябре. Место в ЗСО освободилось прошлой осенью, когда зампред Владимир Павлов прошел в Госдуму по спискам «Единой России». Сейчас уже известны кандидаты от нескольких партий. Среди них Светлана Черепухина («Единая Россия»), Сергей Низамутдинов («Справедливая Россия») и Сергей Шичков («Яблоко»). Также самовыдвиженцем идет на выборы юрист и правозащитник Александр Лебедев, который первым зарегистрировал свою кандидатуру. На прошлой неделе своего кандидата выставила также Российская партия пенсионеров — ее будет представлять замгендиректора клиники «Эф Эм Си», врач Алексей Фролов.