ЛДПР включилась в борьбу за место в парламент Челябинской области

28 июня 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Еще одна оппозиционная партия решила получить мандат, освобожденный единороссом (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель региональной молодежной организации ЛДПР стал кандидатом от партии на довыборах в заксобрание Челябинской области. Соответствующее решение приняла 28 июня региональная партконференция, сообщили URA.RU в пресс-службе партии. «На дополнительных выборах депутата областного парламента по Троицкому одномандатному округу №25 партию будет представлять Андрей Самохвалов. Он в ЛДПР восемь лет, прошел путь от активиста первичного отделения до руководителя молодежной партийной организации. В настоящее время трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — цитирует пресс-служба координатора региональной организации ЛДПР Виталия Пашина. Помимо этого, делегаты конференции выдвинули кандидатов на все объявленные вакансии на выборах в органы МСУ. В том числе, речь идет о вакантных должностях глав сельских поселений. Сами выборы состоятся в сентябре. Место в ЗСО освободилось прошлой осенью, когда зампред Владимир Павлов прошел в Госдуму по спискам «Единой России». Сейчас уже известны кандидаты от нескольких партий. Среди них Светлана Черепухина («Единая Россия»), Сергей Низамутдинов («Справедливая Россия») и Сергей Шичков («Яблоко»). Также самовыдвиженцем идет на выборы юрист и правозащитник Александр Лебедев, который первым зарегистрировал свою кандидатуру. На прошлой неделе своего кандидата выставила также Российская партия пенсионеров — ее будет представлять замгендиректора клиники «Эф Эм Си», врач Алексей Фролов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Руководитель региональной молодежной организации ЛДПР стал кандидатом от партии на довыборах в заксобрание Челябинской области. Соответствующее решение приняла 28 июня региональная партконференция, сообщили URA.RU в пресс-службе партии. «На дополнительных выборах депутата областного парламента по Троицкому одномандатному округу №25 партию будет представлять Андрей Самохвалов. Он в ЛДПР восемь лет, прошел путь от активиста первичного отделения до руководителя молодежной партийной организации. В настоящее время трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — цитирует пресс-служба координатора региональной организации ЛДПР Виталия Пашина. Помимо этого, делегаты конференции выдвинули кандидатов на все объявленные вакансии на выборах в органы МСУ. В том числе, речь идет о вакантных должностях глав сельских поселений. Сами выборы состоятся в сентябре. Место в ЗСО освободилось прошлой осенью, когда зампред Владимир Павлов прошел в Госдуму по спискам «Единой России». Сейчас уже известны кандидаты от нескольких партий. Среди них Светлана Черепухина («Единая Россия»), Сергей Низамутдинов («Справедливая Россия») и Сергей Шичков («Яблоко»). Также самовыдвиженцем идет на выборы юрист и правозащитник Александр Лебедев, который первым зарегистрировал свою кандидатуру. На прошлой неделе своего кандидата выставила также Российская партия пенсионеров — ее будет представлять замгендиректора клиники «Эф Эм Си», врач Алексей Фролов.