На экс-участницу шоу «Пацанки» из Нижневартовска напал таксист

28 июня 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

На экс-участницу шоу «Пацанки» напал таксист Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-участница шоу «Пацанки» из Нижневартовска Ксения Булат рассказала о нападении таксиста. Девушка не смогла перевести деньги за поездку с помощью онлайн-банка, из-за чего таксист якобы запер двери такси и стал выхватывать телефон, что бы перевести себе деньги самостоятельно. Об этом Булат рассказала на личной странице в социальных сетях. «Я пыталась перевести деньги, но операция отклонилась. Я попыталась еще раз, но перевод заблокировали. Налички у меня не было. Он заблокировал двери, выхватил у меня телефон и пытался перевести сам себе. Я пыталась отнять свой телефон, но он хватал меня за руки и кричать, что я обманываю», — сказала Булат. Девушка добавила, что приехала забирать кошку из ветеринарной клиники. По словам Булат, на выходе из ветклиники ее караулил таксист, который начал оскорблять девушку и требовать деньги за поездку. «Он меня запер в машине и пытался куда-то уехать. Я предупредила, что вызову полицию», — сказала девушка. По словам Булат, она сообщила о произошедшем в полицию, и силовики якобы уже пообщались с таксистом. В УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию. Ранее URA.RU писало, что в минувшем году на Ксению Булат также было совершено нападение в родном городе. К Булат подошли две незнакомые девушки и грубо потребовали сфотографироваться, но получили отказ. Тогда возмущенные поклонницы начали преследовать знаменитость и оскорблять. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Экс-участница шоу «Пацанки» из Нижневартовска Ксения Булат рассказала о нападении таксиста. Девушка не смогла перевести деньги за поездку с помощью онлайн-банка, из-за чего таксист якобы запер двери такси и стал выхватывать телефон, что бы перевести себе деньги самостоятельно. Об этом Булат рассказала на личной странице в социальных сетях. «Я пыталась перевести деньги, но операция отклонилась. Я попыталась еще раз, но перевод заблокировали. Налички у меня не было. Он заблокировал двери, выхватил у меня телефон и пытался перевести сам себе. Я пыталась отнять свой телефон, но он хватал меня за руки и кричать, что я обманываю», — сказала Булат. Девушка добавила, что приехала забирать кошку из ветеринарной клиники. По словам Булат, на выходе из ветклиники ее караулил таксист, который начал оскорблять девушку и требовать деньги за поездку. «Он меня запер в машине и пытался куда-то уехать. Я предупредила, что вызову полицию», — сказала девушка. По словам Булат, она сообщила о произошедшем в полицию, и силовики якобы уже пообщались с таксистом. В УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию. Ранее URA.RU писало, что в минувшем году на Ксению Булат также было совершено нападение в родном городе. К Булат подошли две незнакомые девушки и грубо потребовали сфотографироваться, но получили отказ. Тогда возмущенные поклонницы начали преследовать знаменитость и оскорблять.