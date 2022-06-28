Единственное свободное место в заксобрании Челябинской области «разыграют» на выборах в сентябре (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидатом от КПРФ на довыборах в заксобрание Челябинской области по Троицкому одномандатному округу будет Алексей Холкин. Сейчас он является депутатом троицкого городского собрания и возглавляет местную организацию коммунистов, сообщил URA.RU первый секретарь обкома КПРФ Игорь Егоров.

«На прошедшей партийной конференции мы утвердили кандидатуру Алексея Холкина. Он является секретарем троицкого горкома КПРФ, а также с 2020 года работает в городском собрании Троицка», — рассказал URA.RU Егоров.

Холкин местный уроженец, родившийся в Троицке в 1983 году. Он имеет высшее образование инженера-энергетика, работал на различных должностях в структурах Троицкой ГРЭС. На данный момент — директор ООО «Управляющая компания РЕМИТЕНТ». В городское собрание Троицка избрался в 2020 году.

Место в ЗСО освободилось прошлой осенью, когда вице-спикер Владимир Павлов ушел работать в Госдуму по спискам «Единой России». Сейчас уже известны кандидаты практически от всех партий, представленных в Челябинской области.

«Единая Россия» выдвинула ректора аграрного вуза Светлана Черепухину, ЛДПР сделала ставку на руководителя молодежной парторганизации Андрея Самохвалова, от «Справедливой России» выдвинут Сергей Низамутдинов, а «Яблоко» представляет Сергей Шичков. Российскую партию пенсионеров (РППС), сумевшую в 2020 году получить сразу два мандата, в этой кампании будет представлять заместитель гендиректора клиники «Эф Эм Си», врач Алексей Фролов. Единственным самовыдвиженцем идет на выборы юрист и правозащитник Александр Лебедев, который первым зарегистрировал свою кандидатуру.

Сейчас инженер-энергетик Алексей Холкин руководит управляющей компанией Фото: сайт городского собрания депутатов Троицка

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