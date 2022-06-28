Челябинцы скупают недвижимость в Турции

Турецкая недвижимость вновь стала привлекательной для челябинцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Челябинска увеличили в разы спрос на жилье в Турции. Как URA.RU сообщили участники рынка, на это влияют как экономические факторы, так и желание горожан получить иностранное гражданство с целью обойти ограничения для россиян на поездки в ряд стран.

«Рост спроса — в 10 раз, если сравнивать количество запросов клиентов на покупку в первом полугодии 2022 года и прошлого. Цены подросли, но и сейчас возможно приобрести квартиру в 50—60 кв. метров на средиземноморском побережье по стоимости 5-10 миллионов рублей», — рассказал URA.RU директор компании «Форум Недвижимость» Игорь Чернядьев.

По словам собеседника, в Турции стоимость квадратного метра ниже, чем в Сочи. Это является мотивацией для покупателей приобретать недвижимость за рубежом. В числе других факторов — возможность получения вида на жительство и даже гражданства (если цена актива превысит 400 тысяч долларов). Кроме того, каждый второй многоквартирный дом в Турции, продающийся на морском побережье в Анталье и Алании, по свидетельству Чернядьева, имеет бассейн и другую инфраструктуру. Повышенный интерес к жилью в Турции подтверждает сервис Яндекса «Подбор слов». За 2022 год число запросов челябинцев на эту тему в поисковые вырос в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

«Интерес к зарубежной недвижимости вырос в несколько раз. Мы продаем жилье в 18 дружественных странах и составили рейтинг популярности. По данным нашей компании, треть всех продаж связана с активами на Северном Кипре, четверть — в Турции, каждый пятый объект продается в Грузии, 15% — в Таиланде, 5% — в Объединенных Арабских Эмиратах», — сообщила глава агентства «Районы Кварталы» Елена Ожигина.

Среди покупателей — люди разных социальных групп и профессий. Популярности турецкой недвижимости способствует, по словам эксперта, также политика застройщиков: большинство из них дает беспроцентную рассрочку на 72 месяца, некоторые — до пяти лет.

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