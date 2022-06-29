В Перми определили дату закрытия городского избиркома

30 июня 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

В декабре в Перми сменят ответственных за местные выборы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермская городская избирательная комиссия прекратит работу 20 декабря. Юридическое лицо должно быть ликвидировано не позднее 31 января 2023 года, следует из проекта решения Пермской гордумы. «Прекратить полномочия Избирательной комиссии города Перми 20.12.2022. Не позднее 31.01.2023 выполнить мероприятия по ликвидации юридического лица „Избирательная комиссия города Перми“», — говорится в документе на сайте гордумы. Ликвидацией комиссии займутся сами члены избиркома. Ранее URA.RU сообщало, что изменения в законодательство, которое упраздняет избирательные комиссии муниципальных образований, предложил краевой избирком. Согласно федеральному закону, проводить выборы и референдумы должны будут ТИК или УИК. Организовывать выборы депутатов Пермской гордумы будет территориальная избирательная комиссия Свердловского района №1 во главе с Павлом Полуяновым. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермская городская избирательная комиссия прекратит работу 20 декабря. Юридическое лицо должно быть ликвидировано не позднее 31 января 2023 года, следует из проекта решения Пермской гордумы. «Прекратить полномочия Избирательной комиссии города Перми 20.12.2022. Не позднее 31.01.2023 выполнить мероприятия по ликвидации юридического лица „Избирательная комиссия города Перми“», — говорится в документе на сайте гордумы. Ликвидацией комиссии займутся сами члены избиркома. Ранее URA.RU сообщало, что изменения в законодательство, которое упраздняет избирательные комиссии муниципальных образований, предложил краевой избирком. Согласно федеральному закону, проводить выборы и референдумы должны будут ТИК или УИК. Организовывать выборы депутатов Пермской гордумы будет территориальная избирательная комиссия Свердловского района №1 во главе с Павлом Полуяновым.