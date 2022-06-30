В Челябинске запустят производство мебели «как у IKEA»

Нишу IKEA решил занять производитель мебели из Челябинска Фото: Размик Закарян © URA.RU

Компания Loftovik из Челябинска предложит покупателям мебель, созданную по образцам ушедшей с российского рынка IKEA. Как URA.RU рассказал сооснователь российского бренда Дмитрий Силин, новая линейка продукции появится в продаже в конце июля.

«Линейка продукции сейчас в разработке. Идея создать аналоги пришла после ухода с российского рынка шведского производителя, продукция которого по-прежнему востребована», — пояснил URA.RU Силин.

Сейчас конструкторы с дизайнерами разрабатывают внешний вид продукции. Продуктовая матрица пополнится столами, стульями, прикроватными консолями, тумбами и комодами. Ценовой сегмент продукции будет соответствовать моделям IKEA — недорогая мебель из ДСП и прессованной стружки. В отличие от стола из крашеного массива сосны такой стол обойдется покупателям дешевле на 40-50%.

В планах компании, которая ежегодно производит до двух тысяч столов, изготовить в 2022 году одну тысячу единиц продукции из ДСП. Форму и цвета будут выбирать на основе существующих в компании моделей, дополнив элементами в стиле IKEA для формирования визуального контакта.

Ранее Loftovik объявил о намерении приобрести один из активов уходящего из России шведского производителя. Челябинцы нацелились на завод компании в городе Тихвине Ленинградской области.