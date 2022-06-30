Махонин объявил новое соревнование среди бизнесменов

01 июля 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин и сам не прочь посоревноваться (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Предприниматели Пермского края могут побороться в новом конкурсе, который объявил губернатор Дмитрий Махонин. Указ о соревновании глава региона уже подписал. «Чтобы поддержать и отметить наши добросовестные компании и бизнес учреждаем ежегодный региональный конкурс „Лидер Пермского края“. В нем будет 15 номинаций, от промышленности до туризма. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июля по 15 сентября», — сообщил Махонин в Telegram. Конкурс будет ежегодным. Победителям, которых определят эксперты, вручат памятные знаки. Также они смогут использовать логотип награды в своей деятельности, например, при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Предприниматели Пермского края могут побороться в новом конкурсе, который объявил губернатор Дмитрий Махонин. Указ о соревновании глава региона уже подписал. «Чтобы поддержать и отметить наши добросовестные компании и бизнес учреждаем ежегодный региональный конкурс „Лидер Пермского края“. В нем будет 15 номинаций, от промышленности до туризма. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июля по 15 сентября», — сообщил Махонин в Telegram. Конкурс будет ежегодным. Победителям, которых определят эксперты, вручат памятные знаки. Также они смогут использовать логотип награды в своей деятельности, например, при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов.