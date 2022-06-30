30 июня 2022

Махонин объявил новое соревнование среди бизнесменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейный Гала матч
Дмитрий Махонин и сам не прочь посоревноваться (архивное фото) Фото:

Предприниматели Пермского края могут побороться в новом конкурсе, который объявил губернатор Дмитрий Махонин. Указ о соревновании глава региона уже подписал.

«Чтобы поддержать и отметить наши добросовестные компании и бизнес учреждаем ежегодный региональный конкурс „Лидер Пермского края“. В нем будет 15 номинаций, от промышленности до туризма. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июля по 15 сентября», — сообщил Махонин в Telegram.

Конкурс будет ежегодным. Победителям, которых определят эксперты, вручат памятные знаки. Также они смогут использовать логотип награды в своей деятельности, например, при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов.

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Предприниматели Пермского края могут побороться в новом конкурсе, который объявил губернатор Дмитрий Махонин. Указ о соревновании глава региона уже подписал. «Чтобы поддержать и отметить наши добросовестные компании и бизнес учреждаем ежегодный региональный конкурс „Лидер Пермского края“. В нем будет 15 номинаций, от промышленности до туризма. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июля по 15 сентября», — сообщил Махонин в Telegram. Конкурс будет ежегодным. Победителям, которых определят эксперты, вручат памятные знаки. Также они смогут использовать логотип награды в своей деятельности, например, при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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