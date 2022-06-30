Пермяки смогут увидеть в небе уникальное космическое явление

01 июля 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

С помощью бинокля можно увидеть «Великий парад планет» Фото: Марина Молдавская © URA.RU Погода в Пермском крае наладилась — небо стало чистым. Поэтому жители с 1 по 10 июля смогут увидеть уникальное космическое явление «Великий парад планет». Об том сообщили на странице пермского планетария в социальной сети «ВКонтакте». «В секторе 115 угловых градусов можно увидеть все пять планет одновременно. А располагаться они будут в следующем порядке: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Такое сочетание случается еще реже, чем просто парад из пяти планет», — сообщили в планетарии. Специалисты порекомендовали начать свои наблюдения с 03:00 и до рассвета. Проще всего отыскать планеты с помощью бинокля на восточной стороне неба. Следующее подобное событие произойдет лишь в 2161 году. Вот так в линию расположились планеты «Пермский планетарий» / vk.com Ранее URA.RU публиковало материал, в котором врач назвал опасное последствие отказа от солнцезащитных очков. Самым ярким проявлением воздействия солнечного света являются дни солнечного затмения.

Погода в Пермском крае наладилась — небо стало чистым. Поэтому жители с 1 по 10 июля смогут увидеть уникальное космическое явление «Великий парад планет». Об том сообщили на странице пермского планетария в социальной сети «ВКонтакте». «В секторе 115 угловых градусов можно увидеть все пять планет одновременно. А располагаться они будут в следующем порядке: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Такое сочетание случается еще реже, чем просто парад из пяти планет», — сообщили в планетарии. Специалисты порекомендовали начать свои наблюдения с 03:00 и до рассвета. Проще всего отыскать планеты с помощью бинокля на восточной стороне неба. Следующее подобное событие произойдет лишь в 2161 году. Ранее URA.RU публиковало материал, в котором врач назвал опасное последствие отказа от солнцезащитных очков. Самым ярким проявлением воздействия солнечного света являются дни солнечного затмения.