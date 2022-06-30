30 июня 2022

Пермяки смогут увидеть в небе уникальное космическое явление

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург готовится к ЧМ-2018, обзорная площадка, туристы, смотровой бинокль
С помощью бинокля можно увидеть «Великий парад планет» Фото:

Погода в Пермском крае наладилась — небо стало чистым. Поэтому жители с 1 по 10 июля смогут увидеть уникальное космическое явление «Великий парад планет». Об том сообщили на странице пермского планетария в социальной сети «ВКонтакте».

«В секторе 115 угловых градусов можно увидеть все пять планет одновременно. А располагаться они будут в следующем порядке: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Такое сочетание случается еще реже, чем просто парад из пяти планет», — сообщили в планетарии.

Специалисты порекомендовали начать свои наблюдения с 03:00 и до рассвета. Проще всего отыскать планеты с помощью бинокля на восточной стороне неба. Следующее подобное событие произойдет лишь в 2161 году.

Вот так в линию расположились планеты

Ранее URA.RU публиковало материал, в котором врач назвал опасное последствие отказа от солнцезащитных очков. Самым ярким проявлением воздействия солнечного света являются дни солнечного затмения.

Погода в Пермском крае наладилась — небо стало чистым. Поэтому жители с 1 по 10 июля смогут увидеть уникальное космическое явление «Великий парад планет». Об том сообщили на странице пермского планетария в социальной сети «ВКонтакте». «В секторе 115 угловых градусов можно увидеть все пять планет одновременно. А располагаться они будут в следующем порядке: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Такое сочетание случается еще реже, чем просто парад из пяти планет», — сообщили в планетарии. Специалисты порекомендовали начать свои наблюдения с 03:00 и до рассвета. Проще всего отыскать планеты с помощью бинокля на восточной стороне неба. Следующее подобное событие произойдет лишь в 2161 году. Ранее URA.RU публиковало материал, в котором врач назвал опасное последствие отказа от солнцезащитных очков. Самым ярким проявлением воздействия солнечного света являются дни солнечного затмения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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