Очевидцы предположили, что девушка находится в неадекватном состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Миасса по непонятным причинам бродила по проезжей части и прыгала на движущиеся автомобили. Один из водителей, к которому она бросилась на капот, смог заснять происшествие на видео.

«Неадекватная девушка. Прыгает на машины в районе Победы. Будьте осторожны», — сообщается в паблике «Инцидент. Миасс».

В комментариях пользователи предположили, что девушка находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На видеозаписи она широко улыбается, толкая капот автомобиля, а потом, когда машина сдает назад, бежит за ней. Водитель, который сделал запись, после происшествия поехал по другой дороге, поскольку девушка так и не ушла с проезжей части.