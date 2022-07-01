01 июля 2022

Жителей Миасса напугала девушка, которая кидалась на машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
Очевидцы предположили, что девушка находится в неадекватном состоянии Фото:

Жительница Миасса по непонятным причинам бродила по проезжей части и прыгала на движущиеся автомобили. Один из водителей, к которому она бросилась на капот, смог заснять происшествие на видео.

«Неадекватная девушка. Прыгает на машины в районе Победы. Будьте осторожны», — сообщается в паблике «Инцидент. Миасс».

В комментариях пользователи предположили, что девушка находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На видеозаписи она широко улыбается, толкая капот автомобиля, а потом, когда машина сдает назад, бежит за ней. Водитель, который сделал запись, после происшествия поехал по другой дороге, поскольку девушка так и не ушла с проезжей части.

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Жительница Миасса по непонятным причинам бродила по проезжей части и прыгала на движущиеся автомобили. Один из водителей, к которому она бросилась на капот, смог заснять происшествие на видео. «Неадекватная девушка. Прыгает на машины в районе Победы. Будьте осторожны», — сообщается в паблике «Инцидент. Миасс». В комментариях пользователи предположили, что девушка находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На видеозаписи она широко улыбается, толкая капот автомобиля, а потом, когда машина сдает назад, бежит за ней. Водитель, который сделал запись, после происшествия поехал по другой дороге, поскольку девушка так и не ушла с проезжей части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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