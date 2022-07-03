Business Insider: беспилотники США бессильны против ПВО России

Российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны стали лучше организованы и развернуты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники США становятся все более неэффективными, потому что Россия улучшила свои системы защиты: сбивает и глушит их. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на своих экспертов.

«Сейчас происходит так, что российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны стали лучше организованы и развернуты по сравнению с предыдущими месяцами войны», — заявил изданию аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт. Кроме того Бендетт считает, что российские силы используют различное оружие, такое как пулеметы и системы противовоздушной обороны, такие как ракетный комплекс «Тор», чтобы сбивать беспилотники.

При этом, в первые дни спецоперации на Украине, беспилотники неожиданно стали эффективными. Но, как считает аналитик, это было связано с теми, что Россия тогда еще не успела организовать систему обороны.

Ранее URA.RU сообщало, что российское оружие на порядок качественнее и лучше, чем все их «западные прибамбасы». Об этом в эфире «Полный Контакт» с Владимиром Соловьевым заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По словам депутата, это мнение командиров взводов и рот, участвовавших в спецоперации на Украине, с которым он общался.

Также MK.RU сообщало, что США анонсировали очередной пакет американской военной помощи Украине. В числе обещанного вооружения — 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost («Призрак Феникса»). Российский военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что наша войсковая противовоздушная оборона за время специальной военной операции показала высокую эффективность в борьбе с беспилотниками.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также «проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!