ХМАО вошел в топ регионов с качественными дорогами

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял второе место в рейтинге по качеству дорог в стране. На первом месте расположилась Москва.
«Рейтинг регионов России по качеству дорог. Лидеры: Москва — 97,5% региональных или местных трасс отвечают нормативам, ХМАО — 87,1%», — сообщает РИА Новости. Топ составили специалисты РИА Рейтинг.
Почти половина региональных, местных и межмуниципальных дорог в России не соответствует нормативам. В антитоп попали Архангельская и Кировская область, Республики Алтай и Марий Эл, а также НАО.
Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел в антитоп по выработке мусора на каждого городского жителя. Информацию опубликовала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял второе место в рейтинге по качеству дорог в стране. На первом месте расположилась Москва. «Рейтинг регионов России по качеству дорог. Лидеры: Москва — 97,5% региональных или местных трасс отвечают нормативам, ХМАО — 87,1%», — сообщает РИА Новости. Топ составили специалисты РИА Рейтинг. Почти половина региональных, местных и межмуниципальных дорог в России не соответствует нормативам. В антитоп попали Архангельская и Кировская область, Республики Алтай и Марий Эл, а также НАО. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел в антитоп по выработке мусора на каждого городского жителя. Информацию опубликовала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.