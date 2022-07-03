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ХМАО вошел в топ регионов с качественными дорогами

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , трасса, дорога, дорожный конус
87% дорог в округе соответствуют требованиям Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял второе место в рейтинге по качеству дорог в стране. На первом месте расположилась Москва.

«Рейтинг регионов России по качеству дорог. Лидеры: Москва — 97,5% региональных или местных трасс отвечают нормативам, ХМАО — 87,1%», — сообщает РИА Новости. Топ составили специалисты РИА Рейтинг.

Почти половина региональных, местных и межмуниципальных дорог в России не соответствует нормативам. В антитоп попали Архангельская и Кировская область, Республики Алтай и Марий Эл, а также НАО.

Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел в антитоп по выработке мусора на каждого городского жителя. Информацию опубликовала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

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Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял второе место в рейтинге по качеству дорог в стране. На первом месте расположилась Москва. «Рейтинг регионов России по качеству дорог. Лидеры: Москва — 97,5% региональных или местных трасс отвечают нормативам, ХМАО — 87,1%», — сообщает РИА Новости. Топ составили специалисты РИА Рейтинг. Почти половина региональных, местных и межмуниципальных дорог в России не соответствует нормативам. В антитоп попали Архангельская и Кировская область, Республики Алтай и Марий Эл, а также НАО. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел в антитоп по выработке мусора на каждого городского жителя. Информацию опубликовала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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