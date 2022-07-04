В Челябинской области похолодает до нуля градусов. Скрин

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Туман в городе. Челябинск, городской пейзаж, климат, осень, туман, улица витебская
Синоптики обещают Челябинской области 5 июля практически заморозки (фото из архива) Фото:

Температура в Челябинской области опустится до нуля градусов в ночь на 5 июля. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. Одновременно ожидается усиление ветра, дожди и грозы.

«В ночь на вторник, 5 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров опустятся до 5 градусов, при прояснении — до нуля. В столице региона будет теплее — 8-10 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС.

Двое следующих суток, 6 и 7 июля, такого экстрима по ночам уже не ожидается: 5-10 градусов и 7-12 градусов соответственно. При этом в среду и четверг днем будет существенно теплее: до 24 и до 27 градусов соответственно. Ветер, который 5 июля будет достигать 14 метров в секунду, стихнет до 1-5 метров в секунду. При этом дожди и грозы в Челябинской области продолжатся.

В ночь на 5 июля температура в Челябинской области будет опускаться до 5 градусов

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Температура в Челябинской области опустится до нуля градусов в ночь на 5 июля. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. Одновременно ожидается усиление ветра, дожди и грозы. «В ночь на вторник, 5 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров опустятся до 5 градусов, при прояснении — до нуля. В столице региона будет теплее — 8-10 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС. Двое следующих суток, 6 и 7 июля, такого экстрима по ночам уже не ожидается: 5-10 градусов и 7-12 градусов соответственно. При этом в среду и четверг днем будет существенно теплее: до 24 и до 27 градусов соответственно. Ветер, который 5 июля будет достигать 14 метров в секунду, стихнет до 1-5 метров в секунду. При этом дожди и грозы в Челябинской области продолжатся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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