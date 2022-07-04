Синоптики обещают Челябинской области 5 июля практически заморозки (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Температура в Челябинской области опустится до нуля градусов в ночь на 5 июля. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. Одновременно ожидается усиление ветра, дожди и грозы.

«В ночь на вторник, 5 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров опустятся до 5 градусов, при прояснении — до нуля. В столице региона будет теплее — 8-10 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС.

Двое следующих суток, 6 и 7 июля, такого экстрима по ночам уже не ожидается: 5-10 градусов и 7-12 градусов соответственно. При этом в среду и четверг днем будет существенно теплее: до 24 и до 27 градусов соответственно. Ветер, который 5 июля будет достигать 14 метров в секунду, стихнет до 1-5 метров в секунду. При этом дожди и грозы в Челябинской области продолжатся.

В ночь на 5 июля температура в Челябинской области будет опускаться до 5 градусов Скрин: сайт челябинского ЦГМС