04 июля 2022
03 июля 2022

Власти города в ХМАО ищут новых партнеров в Сербии

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Фестиваль барбекю в парке им. Маяковского. Екатеринбург, сербская кухня, флаг сербии
Глава Пыть-Яха поговорил по видеосвязи с властями сербского города Беча Фото:

Мэр Пыть-Яха (ХМАО) Александр Морозов поговорил с первым заместителем главы сербского города Беча Ласло Кишем. Информация об этом появилась на официальной странице администрации.

«Сербских спортсменов — Игнаца, Ютку и Жигмонда позвали в гости к нам в Пыть-Ях. Тепло побеседовали, обменялись подарками. Во время разговора по видеосвязи к нам присоединился первый заместитель главы сербского города Бечей Ласло Киш. Мы планируем в будущем настроить тесное взаимодействие с сербским городом Бечей. В первую очередь два города смогут обмениваться опытом в области культуры и спорта», — рассказал глава города Александр Морозов.

Сербские спортсмены посетили Югру, чтобы принять участие в соревнованиях по гребле на обласах, которые проходили в эти выходные в Нефтеюганском районе. Турнир по гребле проходит в ХМАО с 1978 года.

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Мэр Пыть-Яха (ХМАО) Александр Морозов поговорил с первым заместителем главы сербского города Беча Ласло Кишем. Информация об этом появилась на официальной странице администрации. «Сербских спортсменов — Игнаца, Ютку и Жигмонда позвали в гости к нам в Пыть-Ях. Тепло побеседовали, обменялись подарками. Во время разговора по видеосвязи к нам присоединился первый заместитель главы сербского города Бечей Ласло Киш. Мы планируем в будущем настроить тесное взаимодействие с сербским городом Бечей. В первую очередь два города смогут обмениваться опытом в области культуры и спорта», — рассказал глава города Александр Морозов. Сербские спортсмены посетили Югру, чтобы принять участие в соревнованиях по гребле на обласах, которые проходили в эти выходные в Нефтеюганском районе. Турнир по гребле проходит в ХМАО с 1978 года.
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