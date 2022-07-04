Власти города в ХМАО ищут новых партнеров в Сербии

05 июля 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Глава Пыть-Яха поговорил по видеосвязи с властями сербского города Беча Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Пыть-Яха (ХМАО) Александр Морозов поговорил с первым заместителем главы сербского города Беча Ласло Кишем. Информация об этом появилась на официальной странице администрации. «Сербских спортсменов — Игнаца, Ютку и Жигмонда позвали в гости к нам в Пыть-Ях. Тепло побеседовали, обменялись подарками. Во время разговора по видеосвязи к нам присоединился первый заместитель главы сербского города Бечей Ласло Киш. Мы планируем в будущем настроить тесное взаимодействие с сербским городом Бечей. В первую очередь два города смогут обмениваться опытом в области культуры и спорта», — рассказал глава города Александр Морозов. Сербские спортсмены посетили Югру, чтобы принять участие в соревнованиях по гребле на обласах, которые проходили в эти выходные в Нефтеюганском районе. Турнир по гребле проходит в ХМАО с 1978 года. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Мэр Пыть-Яха (ХМАО) Александр Морозов поговорил с первым заместителем главы сербского города Беча Ласло Кишем. Информация об этом появилась на официальной странице администрации. «Сербских спортсменов — Игнаца, Ютку и Жигмонда позвали в гости к нам в Пыть-Ях. Тепло побеседовали, обменялись подарками. Во время разговора по видеосвязи к нам присоединился первый заместитель главы сербского города Бечей Ласло Киш. Мы планируем в будущем настроить тесное взаимодействие с сербским городом Бечей. В первую очередь два города смогут обмениваться опытом в области культуры и спорта», — рассказал глава города Александр Морозов. Сербские спортсмены посетили Югру, чтобы принять участие в соревнованиях по гребле на обласах, которые проходили в эти выходные в Нефтеюганском районе. Турнир по гребле проходит в ХМАО с 1978 года.