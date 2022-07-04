Япония ввела санкции против свердловского завода

Власти Японии заморозили активы екатеринбургского производственного предприятия «Старт» имени А.И. Яскина, специализирующегося на производстве военной техники. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства финансов Японии.
«Юридические лица РФ, на которые распространяются такие меры, как замораживание активов: академическое производственное предприятие „Старт“», — говорится в документе. Также там указаны сотни компаний и физических лиц, которые подверглись ограничениям.
URA.RU обратилось к представителю предприятия. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.
НПП «Старт» входит в состав холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Завод производит технику для сухопутных войск и флота.
Количество вводимых против РФ санкций увеличилось после начала спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что решение о проведении операции было вынужденным и призванным спасти жизни населения ДНР и ЛНР. Войска РФ не допускают смертей мирных жителей и наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины.
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