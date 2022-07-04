04 июля 2022

Мэрию Челябинска обязали разрешить уплотнительную застройку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, строительный кран, строительные работы, застройка квартала, застройка центра города, строительство, стройка, застройка территории
В жилом микрорайоне Парковый появится новый офис Фото:

Суд обязал администрацию Челябинска выдать разрешение на строительство административно-делового здания на улице Петра Сумина на территории с плотной застройкой. Как сообщили URA.RU в мэрии, речь идет о предпринимателе из Екатеринбурга, которому ранее отказывали в выдаче разрешения на строительство.

«В 2021 году мэрия отказала в выдаче разрешения на строительство бизнесмену из Екатеринбурга в связи с тем, что выбранный им участок относится к территории с плотной застройкой. Предприниматель заявил о желании построить на улице Петра Сумина отдельно стоящий офисный центр площадью 225 кв. метров», — прокомментировали URA.RU в мэрии.

Получив отказ, предприниматель обратился в Арбитражный суд, который встал на сторону истца и обязал мэрию выдать разрешение на строительство. Апелляционная жалоба, поданная мэрией Челябинска, осталась без удовлетворения. Суд высшей инстанции подтвердил право предпринимателя на строительство и на основании решения суда, разрешение на строительство было подписано.

Администрация Челябинска выступила против строительства офиса, но суд встал на сторону застройщика
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Суд обязал администрацию Челябинска выдать разрешение на строительство административно-делового здания на улице Петра Сумина на территории с плотной застройкой. Как сообщили URA.RU в мэрии, речь идет о предпринимателе из Екатеринбурга, которому ранее отказывали в выдаче разрешения на строительство. «В 2021 году мэрия отказала в выдаче разрешения на строительство бизнесмену из Екатеринбурга в связи с тем, что выбранный им участок относится к территории с плотной застройкой. Предприниматель заявил о желании построить на улице Петра Сумина отдельно стоящий офисный центр площадью 225 кв. метров», — прокомментировали URA.RU в мэрии. Получив отказ, предприниматель обратился в Арбитражный суд, который встал на сторону истца и обязал мэрию выдать разрешение на строительство. Апелляционная жалоба, поданная мэрией Челябинска, осталась без удовлетворения. Суд высшей инстанции подтвердил право предпринимателя на строительство и на основании решения суда, разрешение на строительство было подписано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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