В жилом микрорайоне Парковый появится новый офис Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд обязал администрацию Челябинска выдать разрешение на строительство административно-делового здания на улице Петра Сумина на территории с плотной застройкой. Как сообщили URA.RU в мэрии, речь идет о предпринимателе из Екатеринбурга, которому ранее отказывали в выдаче разрешения на строительство.

«В 2021 году мэрия отказала в выдаче разрешения на строительство бизнесмену из Екатеринбурга в связи с тем, что выбранный им участок относится к территории с плотной застройкой. Предприниматель заявил о желании построить на улице Петра Сумина отдельно стоящий офисный центр площадью 225 кв. метров», — прокомментировали URA.RU в мэрии.

Получив отказ, предприниматель обратился в Арбитражный суд, который встал на сторону истца и обязал мэрию выдать разрешение на строительство. Апелляционная жалоба, поданная мэрией Челябинска, осталась без удовлетворения. Суд высшей инстанции подтвердил право предпринимателя на строительство и на основании решения суда, разрешение на строительство было подписано.

Администрация Челябинска выступила против строительства офиса, но суд встал на сторону застройщика Фото: пресс-служба мэрии Челябинска